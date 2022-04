Muž sa zahnal sklenenou fľašou na policajta, ktorý sa mu snažil pomôcť

Za útok na verejného činiteľa môže hroziť strata slobody na jeden až päť rokov.

TRNAVA. Trnavský vyšetrovateľ obvinil z prečinu útoku na verejného činiteľa muža z okresu Hlohovec, ktorý na železničnej lávke v Hlohovci napadol policajta. Policajné hliadky počas uzavretia mosta dohliadajú na chodcov, ktorí na druhú stranu Váhu prechádzajú po tejto lávke, ktorá je súčasťou železničného mosta.

Článok pokračuje pod video reklamou

V piatok policajti dôrazne upozornili 43-ročného muža, aby nevstupoval na železničnú trať. Ako informovala trnavská polícia na sociálnej sieti, ten nereagoval, napriek tomu, že signalizačné znamenie ohlasovalo príchod vlaku. Z dôvody obavy o život a zdravie muža, ale aj ďalších komplikácií pri preprave vlakov, ho jeden z policajtov dobehol a strhol ho z trate do bezpečnej zóny. Situáciu si obvinený muž vysvetlil po svojom a fyzicky policajta napadol. Sklenenou fľašou sa zahnal na hlavu policajta, nasledoval úder do brucha a naďalej pokračoval v agresívnom správaní. Policajt sa útoku do hlavy vyhol, no aj napriek tomu sa pri útoku zranil.

Prečítajte si

Prečítajte si Cyklisti spôsobili viac nehôd. V štatistike ale nie sú sami Čítajte

Hliadka muža nakoniec spacifikovala a eskortovala na policajnú stanicu. Pri lustrácii osoby policajti zistili, že po mužovi bolo vyhlásené celoštátne pátranie a okresný súd naňho vydal príkaz na zatknutie.

Možno vás zaujme

Možno vás zaujme Malá obec s veľkými kultúrnymi pamiatkami. Prechádzali ňou husitské vojská Čítajte

Obvinený muž je riešený v tzv. super rýchlom konaní. Na základe príkazu trnavského súdu ho policajti eskortovali do výkonu väzby. Za útok na verejného činiteľa mu môže hroziť strata slobody na jeden rok až päť rokov.