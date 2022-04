Štát chce podporiť miliónmi eur ohlásenú investíciu Stellantisu

Pomoc na rozšírenie závodu by mala mať formu dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.

BRATISLAVA. Ohlásenú investíciu trnavskej automobilky Stellantis by mohol podporiť štát sumou viac ako 15 miliónov eur. Ako sa uvádza v návrhu na poskytnutie investičného stimulu, ktorý Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania, pomoc na rozšírenie závodu by mala mať formu dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. Definitívne o nej musí rozhodnúť vláda.

Podľa materiálu by sa v Trnave mali vyrábať štyri nové modely vozidiel s elektrickým pohonom. „Cieľom investičného zámeru je rozšírenie výrobného programu prostredníctvom investície do nových výrobných technológií, za účelom uvedenia úplne nových modelov vozidiel s elektrickým pohonom. Finálnym výrobkom budú automobily segmentu B s viacerými siluetami na jednej novej platforme Stellantis. Tieto modely reprezentujú značky z portfólia Stellantis," uvádza sa v návrhu.

Investícia by v rozmedzí rokov 2021 až 2024 mala predstavovať sumu minimálne 100 mil. eur. Automobilka neavizuje vznik nových pracovných miest, bude však povinná zachovať 3 648 už existujúcich pozícií. Začatie výroby je naplánované na koniec roka 2023, pričom dosiahnutie plnej plánovanej kapacity sa predpokladá v októbri 2024. Produkcia fabriky by mala stúpnuť o približne 15 percent. Plánovaný objem by tak mal v roku 2024 dosiahnuť 405 050 kusov.

Stellantis ohlásil masívnu investíciu ešte koncom júna 2021. Už vtedy potvrdil podanie žiadosti o štátnu pomoc, k výške a forme stimulu, ako aj k časovému harmonogramu jeho poskytnutia sa však bližšie nevyjadril. Podľa vtedajších vyjadrení mala výška investície dosiahnuť 180 miliónov eur a malo ísť o úplne nový veľkoobjemový výrobný program, ktorého veľkú časť mali predstavovať aj plne elektrické motorizácie. Ku konkrétnym značkám a modelom sa fabrika nevyjadrila.

Trnavská automobilka je lídrom vo výrobe malých vozidiel segmentu B-mainstream. Sériovú výrobu spustila na Slovensku 1. júna 2006. Vlani jej výrobne linky opustilo 316 440 vozidiel. Stellantis vznikol spojením skupín Fiat Chrysler Automobiles FCA a Groupe PSA.