Dátum otvorenia mostu v Hlohovci bude známy zrejme už budúci týždeň

Uzatvorenie mosta pre autá by nemalo trvať viac ako pol roka.

HLOHOVEC. Obyvatelia Hlohovca sa na stretnutí s trnavským županom Jozefom Viskupičom a primátorom Miroslavom Kollárom nedozvedeli termín, kedy bude cestný most cez Váh opäť otvorený aspoň pre chodcov a cyklistov. Podľa Viskupiča by to malo byť známe na budúci týždeň. Z doterajších informácií Viskupič usudzuje, že pôjde o týždne a nie mesiace. Zatiaľ však podľa neho stále platí, že uzatvorenie mosta pre autá nebude trvať viac ako pol roka a doba celkovej rekonštrukcie mosta nepresiahne 18 mesiacov, ako je to v zmluve so zhotoviteľom.

Trnavský samosprávny kraj začal po viacročných prípravách s rekonštrukciou mosta za 5,4 milióna eur vo februári tohto roku. S jeho uzavretím pre dopravu pôvodne rátal od 20. apríla a pre cyklistov a chodcov v máji. Na konci marca obhliadky pilierov ukázali, že stabilita mosta je ohrozená, preto ho okamžite úplne uzatvorili.

Na stretnutie so županom Viskupičom a primátorom Kollárom prišlo asi 70 obyvateľov Hlohovca. Žiadali lepšiu koordináciu pridaných vlakových a autobusových spojov, upozornili tiež na problémy na náhradnej lávke pre chodcov, ktorá je jedinou možnosťou, ako sa dostať na druhú stranu Váhu.

Kollár poprel dezinformácie o tom, že most je nevyhnutné pre jeho zlý technický stav zbúrať, ako aj o odstúpení zhotoviteľa od zmluvy. Na problém s piliermi existuje podľa neho technické riešenie a k dispozícii je už aj projektová dokumentácia.

Po neočakávanom uzatvorení mosta na ceste II/513 v Hlohovca 30. marca prejdú chodci na druhú stranu Váhu len cez úzku lávku pri železničnom moste, vodiči musia absolvovať obchádzky cez Sereď alebo Piešťany.