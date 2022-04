V Piešťanoch nafúkalo šesť tínedžerov, v Hlohovci ani jeden

Policajti sa v piatok večer zamerali na neplnoletých, kontrolovali alkohol a drogy.

TRNAVA. Policajti vykonali počas uplynulého víkendu viacero kontrol zameraných na mládež. Do akcie zameranej na požívanie alkoholu a drog mladistvými osobami sa okrem policajtov zapojili aj mestskí policajti a príslušníci Finančnej správy.

"Policajti preverili, v čase od 21:00 h do 22:30 h, dva vytipované podniky v centre mesta Piešťany. Aj napriek hustému dažďu sa pred jedným z nich nachádzalo množstvo mladých ľudí," popísala Mária Linkešová, krajská hovorkyňa polície.

Šesť nafúkalo

Policajti najskôr skontrolovali doklady totožnosti a so 16 osobami, ktoré ešte nemali osemnásť, vykonali dychové skúšky. Alkohol zistili až u šiestich tínedžerov. "Prvenstvo získal 17 ročný mladík, ktorý nafúkal 1,73 promile. O málo menej nafúkala 16 ročná dievčina, a to 1,65 promile," doplnila hovorkyňa.

Policajti všetky prípady opitých detí na mieste zadokumentovali a spisy v najbližších dňoch ich postúpia obci, v ktorej majú trvalé bydlisko. Vo veci bude konať aj príslušný odbor sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kontrole sa nevyhli ani samotné podniky. Príslušníci Finančnej správy zistili jedno porušenie daňových predpisov, a to nevydanie pokladničného bloku. Pohostinstvo budú riešiť v rozkaznom konaní, kde hrozí majiteľovi vysoká pokuta.

Podobná akcia prebehla aj v Hlohovci. Tam však nezistili žiadne porušenie zákona a pri poháriku našli len dospelé osoby.

Hrozí nielen pokuta

Policajná hovorkyňa upozorňuje, že podľa zákona, deti do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa vyšetreniu. Zároveň zákon stanovuje, že deti do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

Za porušenie zákona môže hroziť zákonnému zástupcovi nielen finančná pokuta, ale aj pozastavenie vyplácania prídavkov na dieťa.

Polícia bude v podobných akciách pokračovať v rámci celého Trnavského kraja.