Malženice si doma vybojoval víťazstvo, rodilo sa však ťažko

V zápase s Marcelovou museli otáčať.

MALŽENICE. Malženice išli do zápasu s jasným cieľom vyhrať, no nevyšiel im úvod zápasu, kedy v 5. minúte inkasovali gól po krídelnej akcii súpera, kde v 16-tke nedostúpili útočiaceho Kissa, ktorý umiestnenou strelou otvoril skóre na 1:0. Malženice sa postupne dostali do zápasu a vytvorili si veľa gólových šancí, či už Sekerom, Olejníkom alebo Orolínom.

Do polčasu sa domácim podarilo najskôr v 21. minúte vyrovnať Olejníkom a o desať minút ten istý hráč zvýšil na 2:1. Zo strany domácich prišli ďalšie gólové príležitosti, ale nedokázali si vedenie v prvom polčase poistiť ďalším gólom a v závere polčasu pykali po chybách v defenzíve, kedy súper z ojedinelej akcie vyrovnal Cabralom na 2:2.

Po výmene strán sa obe mužstvá snažili výsledok strhnúť na svoju stranu, domácich podržal Maťašovský v dvoch kľúčových momentoch, kedy najskôr nebezpečnú strelu súpera vytlačil na roh a následne zneškodnil samostatný nájazd Marcelovej.

Po prestriedaní prišiel na ihrisko Kudlička, ktorý priniesol ešte väčšie oživenie hry domácich, vypracoval tretí gól, kedy sa presadil Sekera na 3:2. Tým sa zápas zlomil, Sekera pridal ešte jeden presný zásah v 77. minúte a Kudlička uzavrel vedenie domácich na 4:2. Malženice si vybojovali zaslúžené domáce víťazstvo, ktoré sa však rodilo veľmi ťažko.

Olejník (Vpravo) dal v zápase dva góly. (zdroj: Eleonóra Szombatová)

Malženice – Marcelová 5:2 (2:2)

Góly: 21. a 31. S. Olejník, 73. a 77. J. Sekera, 88. T. Kudlička – 5. T. Kiss, 41. J. Phillip Cabral

MALŽENICE: A. Maťašovský – T. Juriš, J. Krajčovič, M. Ujlaky (62. P. Jakubička), M. Rehák, E. Mikeš (70. P. Čmilanský), S. Benovič (77. D. Martinka), S. Olejník (70. T. Kudlička), P. Orolín, K. Bolaji Soliu, J. Sekera (80. M. Machovič)

MARCELOVÁ: A. Kastsiukevich - D. Krisztián Szikonya (46. T. Tamaoki), D. Taibl, D. Doktorík, P. Németh, K. Majel, T. Kiss, I. Szénási, Á. Mészáros, N. Zsidek (72. V. Ferentsyk), J. Phillip Cabral

Ostatné výsledky: Galanta – Považská Bystrica 2:0 (0:0), Levice – Šaľa 0:4 (0:1), Imeľ V. Ludince 2:0 (0:0), Z. Moravce – Partizánske 1:1 (1:1), Nové Mesto – Myjava 0:1 (0:0), Častkovce – Nitra 6:1 (3:0), L. Rovne – Nové Zámky 2:2 (0:1)

Tabuľka:

1. P. Bystrica 23 20 2 1 56:14 62

2. Myjava 23 15 4 4 38:17 49

3. Beluša 22 13 6 3 36:19 45

4. Šaľa 23 13 4 6 47:23 43

5. Kalná n./H. 22 11 8 3 34:24 41

6. Malženice 23 10 8 5 43:25 38

7. Galanta 23 10 6 7 32:29 36

8. N. Zámky 23 9 4 10 31:33 31

9. Častkovce 23 9 3 11 40:31 30

10. Imeľ 23 8 5 10 27:36 29

11. Nové Mesto 23 8 3 12 30:27 27

12. Marcelová 23 6 8 9 24:24 26

13. Nitra 23 8 0 15 30:45 24

14. V. Ludince 22 6 5 11 28:35 23

15. Z. Moravce B 23 6 3 14 24:53 21

16. L. Rovne 22 6 2 14 14:29 20

17. Partizánske 23 3 6 14 21:48 15

18. Levice 23 3 5 15 15:58 14