VII. liga RUBBEX: Vylúčený hráč aj prvá prehra Moravian v lige, Borovce po zápase neoslavovali iba víťazstvo + TOP hráči zápasov a fotogaléria

Čo prinieslo 18. kolo v hlohovecko-piešťanskej 7. lige?

V. KOSTOĽANY. Lákadlom 18. kola bol nepochybne zápas Veľkých Kostolian, ktoré doma privítali lídra tabuľky z Moravian nad Váhom. Obe mužstvá sa netajili tým, že pred zápasom sa lepili ako sa dalo, pretože im chýbalo viacero kľúčových hráčov.

Článok pokračuje pod video reklamou

V článku sa dočítate: - Ako prebiehal zápas Veľké Kostoľany - Moravany nad Váhom? - Prečo sa Veľkým Kostoľanom na jar až tak nedarí? - Čo Veľké Kostoľany trápi a ako sa zmenili ich ciele? - Ako vnímali Moravany nad Váhom vylúčenie hráča a aký názor majú na rozhodcu? - Veľké Orvište muselo v zápase otáčať, čo prinieslo stretnutie? - Čo okrem víťazstva oslavovali v Borovciach po zápase? - Ako padli góly v ostatných zápasoch Brestovany - Veselé, Ostrov - Chtelnica? - Kto skončil medzi TOP hráčmi 18. kola?

V Kostoľanoch sa hralo na kvalitnom teréne, no za chladného počasia aj so silným vetrom. Domáci sa na súpera vyhecovali a podali bojovný výkon. V 19. minúte stretnutia otvárali domáci skóre, keď Lopatka poslal loptu do päťky na nabiehajúceho Gulu – 1:0.

V prvom polčase ešte Kostoľany využili chybu v obrane hostí, ktorú z ťažkého uhla potrestal Uhlík a prestrelil Laminiho – 2:0. Do druhého polčasu šli obe mužstvá s bojovným výkonom, a pre hostí prišlo rýchle vyrovnanie. Najskôr v 57. minúte dostal loptu za obranu Klasovitý, ktorému sa na dvakrát podarilo prekonať