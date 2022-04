Nepremenená penalta aj prvé jarné víťazstvo. Trnava doma získala všetky body

O jediný gól zápasu sa postaral Matej Čurma.

TRNAVA. Futbalisti Trnavy zvíťazili v sobotnom zápase 5. kola nadstavby Fortuna ligy v skupine o titul doma nad Žilinou 1:0. Spartak proti Žiline zaznamenal prvé tohtoročné ligové víťazstvo.

FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 1:0 (1:0)

Medzi Spartakom a Žilinou sa od úvodu hral svižný zápas, lepšia bola v prvom polčase Trnava. Už v piatej minúte po Mikovičovom centri hlavičkoval zblízka nepresne Azevedo. Žilina to skúsila nepresnou strelou Mysloviča spoza šestnástky, lepšie ale tiež vedľa mieril na opačnej strane Bukata.

Trnava otvorila skóre v 19. minúte. Po štandardke vrátil loptu do šestnástky Savvidis, Ristovski predĺžil hlavou loptu na zadnú žrď, kde sa obetavo hlavou vrhol Tumma, posunul loptu na os bránky pred Čurmu a ten pohotovo zakončil - 1:0.

V 28. minúte stratil pri rozohrávke Žiliny v pokutovom území loptu Leitner, následne fauloval Procházku a rozhodca Sedlák ukázal na biely bod. Azevedovi však penaltu vystihol Belko. Krátko na to odmietol asistenciu do štatistík pre Azeveda pre zmenu Ristovski, jeho center zblízka hlavou trafil nad.

Procházka vystihol v 35. minúte aj ďalšiu Leitnerovu chybu pri rozohrávke, zmocnil sa lopty, išiel sám na Petráša, ten však jeho zakončenie placírkou vyrazil nohou. Trnavské tribúny následne tlieskali pri krížnej rane Koštrnu, ktorá presvišťala okolo bránky.

Po zmene strán podnikla rýchlu akciu Žilina, Owusu utiekol po krídle centrom hľadal prudkou prihrávkou Jambora, ktorý loptu nestihol a Kaprálika na zadnej strany päťky napálil nad. Hra už bola vyrovnanejšia a šancí sa rodilo výrazne menej. Väčšina akcií končila na nepresnej finálnej fáze.

V 82. minúte Kamenárovi nemohol narobiť problémy propagačný pokus Mráza, v závere Žilina nedotiahla do zdarného konca ani rýchlu kontru, keď pred Kaprálikom hasil dobrým návratom Mikovič. Brankár hostí Petráš musel zasahovať po tom, ako si streleckú pozíciu vytvoril Bamidele a vyslal prudkú jedovku na bránku. Trnavčania si výsledok postrážili a pripísali si prvé tohtoročné ligové víťazstvo.

Gól: 19. Čurma

ŽK: Procházka, Bamidele Yusuf - Anang, Mráz, Owusu, rozhodovali: Sedlák - Weiss, Straka, 1618 divákov.

SPARTAK: Kamenár - Koštrna, Čurma, Tumma, Mikovič (90.+ Kóša) - Savvidis - Azevedo (72. Bamidele Yusuf), Bukata (46. Grič), Procházka, Kozak (79. Bolaji) - Ristovski (79. Olejník)

ŽILINA: Petráš - Anang, Kopas, Leitner, Owusu - Mráz, Myslovič, Gono (60. Sauer) - Kaprálik, Jambor (77. Addo), Jánošík (77. Nemčík)

ohlasy po zápase:

Peter Černák, tréner Žiliny: "Súper sa dostal do vedenia, mal aj penaltu, ktorú sme ustáli. V prvom polčase sa nám nepodarilo vyvarovať opäť chýb pri rozohrávke a výstavbe útoku. Nahrávali sme súperovi na rýchly prechod do útoku, vypracoval si strelecké príležitosti, podržal nás brankár. Spartak bol nebezpečnejší v situáciách, ktoré vznikali našimi chybami aj kvalitou súpera. V druhom polčase sme sa chýb vyvarovali chýb, Trnavčania sa ťažko dostávali do zakončenia. Vo finálnej fáze nám chýbalo, aby sme boli dôraznejší, dali viac centrovaných lôpt a vytvorili väčší vzruch v súperovom pokutovom území. Niečo nám chýbalo, aby sme dnes uhrali aspoň bod."

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Veľmi dobre sme pracovali s loptou, boli sme nebezpeční, kombinovali sme a tlačili sme sa do šestnástky. Išli sme do vedenia, no v prvom polčase sme mali vyhrávať aspoň 2:0 alebo 3:0. Mali sme penaltu, Procházka išiel sám na brankára. To boli dve situácie, ktoré vznikali po našom dobrom pressingu. S výkonom v prvom dejstve bola spokojnosť, ale nie s výsledkom. Po zmene strán Žilina viac prevzala iniciatívu, plusom je, že sme ich nepúšťali do zakončení a nebezpečných situácií. Výsledok sme si bez väčších problémov postrážili, sme radi, že sme vyhrali po dlhšom čase aj v lige, ale výsledok mohol byť oveľa krajší."