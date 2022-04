Postupne zavádzajú opatrenia pre zatvorený most ponad Váh

O opatreniach, ktoré sú potrebné a postupne sa zavádzajú v súvislosti s uzáverou cestného mosta ponad Váh v Hlohovci, plánujú na stretnutiach s občanmi hovoriť primátor mesta

Pre kritický stav je od stredy 30. marca 2022 uzavretý most ponad rieku Váh do Hlohovca. (Zdroj: TASR)

HLOHOVEC. O opatreniach, ktoré sú potrebné a postupne sa zavádzajú v súvislosti s uzáverou cestného mosta ponad Váh v Hlohovci, plánujú na stretnutiach s občanmi hovoriť primátor mesta Miroslav Kollár a Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý je investorom rekonštrukcie mostného telesa. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stretnutia sú ohlásené na 11. a 12. apríl vo večerných hodinách. TTSK v piatok oznámil na sociálnej sieti, že v rámci opatrení aktuálne urýchlil prípravu dočasných parkovísk. Sprístupnil 60 miest pri železničnej stanici v Leopoldove. Trať medzi Hlohovcom a Leopoldovom Hlohovčania aktuálne využívajú namiesto cestovania autami po niekoľko desiatok kilometrov dlhých obchádzkach. Pozemok si TTSK prenajal od Železníc SR. Ďalšie dočasné parkoviská pripravuje pri športovej hale a v priemyselnej zóne v miestnej časti Šulekovo. So Železničnou spoločnosťou Slovensko Viskupič tiež dohodol posilnenie ranných a popoludňajších spojov, ktoré prechádzajú aj cez Leopoldov.

Mesto Hlohovec dalo do prevádzky webové kamery monitorujúce parkovacie plochy pri športovej hale a na Železničnej ulici, pri lávke pre peších na železničnom moste i na vjazdoch do mesta od Piešťan a Bojničiek, kde je tendencia vzniku kolón. Primátor Kollár na sociálnej sieti po uskutočnení kontrolného dňa na stavbe vo štvrtok (7. 4.) informoval, že projektová dokumentácia k zosilneniu oporných pilierov, pre ktoré nastalo predčasné uzavretie, je v podstate hotová. „Po jej prerokovaní s investorom budú jasné posuny v harmonograme jednotlivých etáp opravy aj k obmedzeniam z toho vyplývajúcim. To, že k nejakým posunom v prvých dvoch etapách rekonštrukcie príde a dotknú sa najmä termínu návratu chodcov na most, je vzhľadom na aktuálne zistenia o stave mosta jasné. Zatiaľ ale platí, že celková dĺžka rekonštrukcie sa podľa zmluvy nemení,“ konštatoval Kollár.

Napísali sme

Napísali sme Bez Ukrajincov je ohrozená úroda, tvrdí prezident ovocinárov Čítajte

Most v Hlohovci uzavreli pre všetku dopravu i chodcov 30. marca v predčasnom termíne po detailnom zistení havarijného stavu nosných pilierov, ktoré bolo možné vykonať až v priebehu prípravných prác. Informácie o obchádzkových trasách, spojoch verejnej dopravy a ďalšie informácie sú k dispozícii na webe hlohoveckymost.sk.