Inštitút manažmentu UCM v Trnave organizuje animačné programy pre ukrajinské deti

Zamestnancom a študentom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave nie je ľahostajná situácia za našimi hranicami.

Jednou zo zaujímavých aktivít pedagógov a študentov Inštitútu manažmentu UCM (IM UCM) s cieľom pomôcť ľuďom z Ukrajiny, ktorí u nás hľadajú dočasný domov, je aktivita zameraná na deti ukrajinských utečencov. Keďže jedným z predmetov študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve je Manažment animačných a voľnočasových aktivít, raz týždenne študenti a pedagógovia IM UCM organizujú pre deti vo veku 2 až 14 rokov animačný program.

Vedomosti využívajú priamo v praxi

Jednoducho to, čo sa počas štúdia naučia, rovno implementujú do praxe. „V rámci animačných aktivít pre deti z Ukrajiny sa predovšetkým snažíme, aby prišli na iné myšlienky a nachvíľu zabudli na to, čo sa deje u nich doma. Na druhej strane je ale dôležité zaistiť im aj ďalší rozvoj, preto sú jednotlivé aktivity zamerané na konkrétne kognitívne a motorické zručnosti, ktoré je potrebné v kontexte na individuálny vek detí rozvíjať. Inšpiráciu študenti čerpajú aj z vlastnej publikácie: Manažment animátorských a voľnočasových aktivít, ktorú každoročne dopĺňajú o nové aktivity“, hovorí organizátorka projektu z IM UCM Katarína Stachová.

Množstvo ďalších aktivít

Okrem tejto aktivity sa však študenti počas celého štúdia Manažmentu v turizme a hotelierstve venujú rôznym projektom, ktoré si sami nielen navrhnú, ale aj zrealizujú. Tak získavajú ďalšie praktické zručnosti pre svoje uplatnenie sa na pracovnom trhu, alebo aj samostatné podnikanie. Ide napríklad o projekty Stopka na kávu, Cestovateľská beseda, “Ako cestovať“ , ktorú zorganizovali pre študentov strednej odbornej školy SOŠ OaS v Trnave. V spolupráci s SBA organizujú akcie ako Živá kniha, Úspešná firma - plavba Concordia Agency či Dobrodružná cesta kávovým svetom a spolu s Baterkárňou zase rôzne typy swapov a zbierok.

Spolupráca v oblasti zbierok je momentálne taktiež zameraná na zber a odovzdávanie potrieb do domácnosti, školských pomôcok pre deti, oblečenia a ďalších potrebných vecí tým, ktorí to najviac potrebujú, keďže prišli takmer zo dňa na deň o svoje domovy.

