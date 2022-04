Motorkár narazil do elektrického stĺpu, nehoda dopadla tragicky

Ide o prvú tohtoročnú tragédiu na motorke v Trnavskom kraji.

GALANTA. Policajti z Galanty vyšetrujú príčiny rannej nehody (7. apríla) motorkára, ktorá sa stala smerom z Malej Mače do Sládkovičova.

Nehoda si vyžiadala život 48 ročného motorkára. V rámci Trnavského kraja ide o prvú tragickú nehodu motocyklistu v tomto roku. V okrese Galanta je to tretia nehoda s úmrtím. Polícia Trnavského kraja uverejnila správu na svojom fejsbúkovom profile.

Podľa prvých informácií mal vodič motorky Yamaha 850 ísť domov z nočnej služby. Smeroval od obce Malá Mača do centra Sládkovičova. Pri prejazde mierne ľavotočivej zákruty plynule zišiel z cesty z doposiaľ nezistených príčin. Následne narazil do stĺpu elektrického vedenia. Privolaná RZP muža vo vážnom stave previezla do nemocnice, kde žiaľ svoj boj o život prehral.

Polícia apeluje na vodičov, aby za volant svojich štvorkolesových, ale aj dvojkolesových tátošov sadali len v prípade, že im to ich zdravotný stav dovoľuje. Upozorňuje aj na to, aby nejazdili, ak pociťujú akékoľvek známky únavy. "Radšej na chvíľu zastavte, prejdite sa, alebo ak vám to situácia umožňuje, na chvíľu si zdriemnite. Lepšie je niekoľko minút meškať, ako nedoraziť vôbec," píšem sa na fejsbúkovom profile Polície Trnavského kraja.