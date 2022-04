Rezidentské parkovanie bude aj v ďalších častiach Trnavy

Mesto Trnava chystá rozšírenie rezidentského parkovania do ďalších troch lokalít v okolí centra. Od 1.

TRNAVA. Mesto Trnava chystá rozšírenie rezidentského parkovania do ďalších troch lokalít v okolí centra. Od 1. júla majú vzniknúť nové rezidentské zóny s označením R3, R4 a R5, v ktorých sa bude za parkovanie platiť. Vyplýva to z návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré môže verejnosť pripomienkovať. Mestské zastupiteľstvo v Trnave ho bude schvaľovať na svojom rokovaní 26. apríla.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nová zóna

Nová rezidentská zóna R3 bude zahŕňať ulice Tehelnú, Hlbokú, Bučiansku a V jame, zóna R4 Hospodársku, Hodžovu, Kalinčiakovu, Ferka Urbánka, Sládkovičovu, Študentskú a J. Fándlyho, zóna R5 podstatnú časť lokality Špíglsál. Rezidenti, teda obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom, budú pri platenom parkovaní výrazne zvýhodnení.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Bez Ukrajincov je ohrozená úroda, tvrdí prezident ovocinárov Čítajte

Z návrhu všeobecne záväzného nariadenia vyplýva, že sadzby parkovného v zónach R3 a R4 budú rovnaké ako v doteraz zriadených zónach. Pri jednorazových platbách to bude od 0,90 do 1,10 eura za hodinu, podľa spôsobu platby. Tieto zóny budú spoplatnené nonstop, rezidenti si môžu vybaviť parkovaciu kartu za jedno euro na rok pre prvé vozidlo a za 99 eur pre druhé vozidlo. V zóne R5, teda v lokalite rodinných domov Špíglsál, sa má podľa návrhu platiť len v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 a navrhované poplatky za parkovanie sú tu nižšie.

Nárok na kredit

Rezidenti budú mať okrem zvýhodneného parkovania pre svoje vozidlá nárok aj na kredit v objeme 48 hodín na rok, ktorý môžu použiť na bezplatné parkovanie pre svoje návštevy.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Kedysi bol najmodernejšou polyfunkciou Trnavy. Zisťovali sme, čo prinesie obnova Evanjelického domu Čítajte

Trnava spustila rezidentské parkovanie zónou R1 na malom sídlisku Ľ. Podjavorinskej v auguste minulého roka, v marci tohto roku pribudla spoplatnená zóna R2 na Spartakovskej ulici. Po spoplatnení je v týchto zónach dostatok voľných miest na parkovanie.