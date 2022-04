Bez Ukrajincov je ohrozená úroda, tvrdí prezident ovocinárov

Ovocinári Slovenska zamestnávajú stovky brigádnikov z Ukrajiny, chlapov nahradili ženy. Roky sa spoliehajú na ich pomoc, nielen Slovensko, ale takmer celá Európa.

TRNAVA. Ovocinári by zrejme nemali mať tento rok problémy zamestnať na sezónne práce brigádnikov z Ukrajiny.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež V Leopoldove sa služobnou zbraňou zastrelil väzenský dozorca Čítajte

Potvrdil nám to Marián Varga, prezident Ovocinárskej únie Slovenskej republiky. Minulý rok to bolo pre pandémiu oveľa zložitejšie, čo sa odzrkadlilo aj na samotnej úrode. Aj na to, aké sú prognózy úrody na tento rok, čo bude jej limitujúcim faktorom, sme sa pýtali práve Vargu.

Ľahšie ich zamestnajú

O jednu vrásku menej majú ovocinári tento rok. Dôvodom je štatút odídenca pre Ukrajincov, ktorých je v súčasnosti jednoduchšie zamestnať.