Ľahol si do koľajiska na prvom nástupišti. Polícia zabránila tragédii

Prípad sa stal na trnavskej železničnej stanici.

TRNAVA. V piatok (1. apríla) zachraňovali železniční policajti muža v ťažkej situácii. Na železničnú políciu v Trnave prišlo oznámenie, že v koľajisku na prvom nástupišti leží neznáma osoba.

"Do dvoch minút od vyslania bola na mieste policajná hliadka, ktorá muža dostala do bezpečnej vzdialenosti od koľají. Policajtom sa s mužom len veľmi ťažko nadväzovala komunikácia. Napriek tomu sa s ním neustále snažili rozprávať a až do príchodu záchranárov muža upokojovali," informuje o prípade trnavská krajská polícia.

Privolaná rýchla zdravotná pomoc si ho po pár minútach prevzala do opatery a bez viditeľných zranení ho previezla do nemocnice.

Ako dodáva polícia, vzhľadom na citlivosť prípadu nemôže poskytnúť žiadne bližšie informácie.