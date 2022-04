Ako ovplyvňuje životný štýl riziko cukrovky II. typu

Diabetes mellitus je najrozšírenejšie metabolické ochorenie, ktoré má v dnešných vyspelých krajinách sveta výrazne stúpajúcu tendenciu.

Dôsledkom stúpajúcej tendencie ochorenia je hlavne životný štýl populácie vo vyspelých krajinách. Od roku1980 sa počet diabetikov skoro strojnásobil. Nezdravý spôsob života vplýva aj na zvýšenú tendenciu vzniku diabetu u detí. Preto je prevencia veľmi dôležitá.

Genetická predispozícia na vznik diabetu druhého typu nie je dostatočnou podmienkou pre vznik ochorenia. Gény dovolia vzniknúť diabetu 2. typu, ale ho nevyvolajú. Zvýšené riziko je u žien, ktoré mali tehotenský diabetes a u ľudí so zvýšenou hmotnosťou, vysokým krvným tlakom a vysokým cholesterolom. Najdôležitejšie faktory vzniku diabetu 2. typu sú nadváha a obezita, ktorej príčinou je zlá životospráva s nadmernou konzumáciou vysoko-energetických potravín s nízkym obsahom vlákniny.

Prevencia vzniku cukrovky:

Najvýznamnejším rizikovým faktorom cukrovky 2. typu je nadváha a obezita. Základným faktorom prevencie cukrovky je redukcia hmotnosti, pohyb a telesná aktivita. Závisí to na disciplíne a vôle jedinca.

Pohybová a telesná aktivita spôsobuje nárast citlivosti na inzulín. Organizmus produkuje menej inzulínu. To spôsobuje aj zníženie telesnej hmotnosti. Diabetes 2. typu so zvýšenou rezistenciou na inzulín vyžaduje väčšie množstvo inzulínu. Čím je vyššia hladina inzulínu, tým ťažšie redukujeme hmotnosť. Dávka fyzickej aktivity odporúčaná Svetovou zdravotníckou organizáciou aj Americkou diabetologickou asociáciou je aspoň 30 minút stredne intenzívnej aktivity, minimálne päť dní v týždni. Vhodnými športami sú plávanie, rýchla chôdza, jogging, bicyklovanie. Medzi aktivitami by nemala byť väčšia prestávka ako 2 dni.

Zdravé stravovanie:

Vyhýbať sa prejedaniu a nadbytku nasýtených živočíšnych tukov a sacharidov. Ľudia by mali viac konzumovať celozrnné obilniny, strukoviny, naturálnu ryžu, chudé mäso, zeleninu. Stravovanie by malo byť pravidelné 4-5x denne.

Spánok a inzulínová rezistencia:

Spánok je aktivita, pri ktorom si organizmus oddýchne, zregeneruje sa. V spánku sa odohráva viacero dôležitých procesov. Mozog si ukladá spomienky, svaly sa regenerujú, klesá krvný tlak a srdcový rytmus. Spánok reguluje hormóny a inzulín je tiež hormón. Zlý a prerušovaný spánok hrá veľkú úlohu v inzulínovej rezistencii. Krátky spánok vedie k obezite. U pacientov, ktorí mali prediabetes a neskôr diabetes 2.typu sa zistilo, že spánok trval menej ako 5 hodín alebo dlhšie ako 8 hodín. Boli namerané zvýšené hodnoty hladiny A1C, v porovnaní s tými ktorí mali dostatočný spánok. Štúdia bola zverejnená v máji 2019 v časopise Diabetes Car. Spánok kratší ako 6 hodín za noc bol spojený tiež s vyšším BMI, čo zvyšuje riziko cukrovky. Spolu s fyziologickými zmenami vedie spánkový deficit k tomu, že ľudia konzumujú viac kalórií. Tak sa znižuje schopnosť dodržiavať zdravý životný štýl.

Záverom možno povedať, že u ľudia, ktorí zmenia svoj životný štýl - zvýšená fyzická aktivita, redukcia hmotnosti, správna životospráva, plnohodnotný spánok a zníženie stresových situácií, sa môže predpoklad ochorenia na diabetes 2. typu spomaliť, zastaviť alebo dokonca zvrátiť.

MUDr. Danica Malíčková

Diab. amb.univ. nem.Sv.Michala Bratislava