Trnava doma prehrala so Slovanom. Škrtel dostal červenú kartu

Šláger Fortuna ligy rozhodol jediný gól.

TRNAVA. Slovan Bratislava zvíťazil v nedeľnom šlágri 4. kola nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna lige na štadióne FC Spartak Trnava 1:0. Na čele tabuľky majú šesť zápasov pred koncom sezóny náskok 14 bodov pred MFK Ružomberok. Trnava na treťom mieste zaostáva za lídrom o 16 bodov.

O výsledku rozhodol v závere riadneho hracieho času strelou spoza šestnástky srbský útočník Ivan Šaponjič. Derby nedohral Martin Škrtel, ktorého v 57. minúte vylúčil hlavný rozhodca Filip Glova. Ten predtým odpískal Škrtelov faul na Vladimíra Weissa, po chvíli a hlásení VAR ukázal domácemu stopérovi rovno červenú kartu bez predchádzajúcej žltej.

FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:0)

Úvodnú vyloženú príležitosť derby, ktoré sa po jesenných udalostiach hralo iba pred domácimi fanúšikmi, si vypracovala Trnava zo štandardnej situácie. Ristovski si naskočil na center Procházku z priameho kopu a hosťujúci brankár Chovan s námahou vyrazil jeho hlavičku. Z hry sa spočiatku šance nerodili, obe mužstvá kopili nepresnosti.

Bojovalo sa najmä medzi šestnástkami, ani jeden z tímov sa dopredu nehrnul vo veľkom počte. Rozruch odštartovala až strela Ristovského spoza šestnástky, ktorá síce nebola prudká, ale Chovanovi vypadla z rúk. Vzápätí sa do protiútoku vydal Slovan, Weiss potiahol loptu a našiel v pokutovom území Barseghjana, ktorý ľavačkou z prvej len tesne minul trnavskú bránku.

Chovan len vyrazil prudkú strelu Procházku z diaľky, domáci z následného tlaku nevyťažili dorážku. Na opačnom konci po ďalšej rýchlej kontre Barseghjan prihral do veľkého vápna úplne voľnému Zmrhalovi, ktorého v tutovke vychytal Rusov.

Po zmene strán vystrelil tesne vedľa bránky hostí Ramadán. Ďalšiu nebezpečnú akciu Spartaka zažehnala defenzíva súpera až odkopom finálnej prihrávky, ktorá smerovala pred bránku. Slovan pohrozil hlavičkou Šaponjiča po centri Weissa, Rusov si loptu s istotou postrážil. Trnava potom zatlačila, zakončenia Ristovského aj Griča však zblokovali protihráči.

(zdroj: Lukáš Grinaj)

V 57. minúte ukázal hlavný rozhodca Glova po hlásení VAR červenú kartu Škrtelovi za predchádzajúci odpískaný faul na Weissa. Pre protesty bola hra niekoľko desiatok sekúnd prerušená. Slovan mohol v početnej výhode prebrať iniciatívu, no nedokázal sa usadiť na súperovej polovici.

Procházka vystrašil hostí tečovaným priamym kopom a ten istý hráč neskôr videl žltú kartu za zákrok na Weissa. Remízu nepripustil Šaponjič, keď v 84. minúte dostal na osi ihriska prihrávku od Rabiua, naviedol si loptu a umiestnenou strelou do horného rohu bránky prekonal Rusova. Spartak aj v desiatich zabojoval o vyrovnanie, zakončenie Bamideleho Isu v poslednej chvíli zblokoval ďalší striedajúci hráč Abena a uchoval hosťom víťazstvo.

Gól: 84. Šaponjič. ŽK: Ristovski, Mikovič, Procházka, Bolaji - Weiss ml.,

ČK: 57. Škrtel (Trnava). Pred 5467 divákmi rozhodovali: Glova - Poláček, Bednár.

TNRAVA: Rusov - Koštrna, Škrtel, Tumma, Mikovič - Procházka - De Azevedo (61. Čurma), Grič, Ramadán (81. Bolaji), Kozak (61. Kóša) - Ristovski (81. Bamidele Isa)

SLOVAN: Chovan - Pauschek, Kašia (71. Abena), Božikov, De Marco - Mustafič (82. Agbo), Rabiu - Barseghjan (82. Čavrič), Weiss ml. (90.+3 Da Silva), Zmrhal (71. Green) - Šaponjič

Ohlasy po zápase:

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Hráčov musím pochváliť, počas celého zápasu podali veľmi dobrý výkon. Takto by Trnava mala hrať v domácom prostredí, veľa sme behali, vyhrávali sme veľa osobných súbojov. Tlačili sme sa do šestnástky, mali sme veľa striel, v kompletnom zložení sme boli o čosi aktívnejší. Červená karta všetko zmenila, ale aj napriek tomu si Slovan so svojou obrovskou kvalitou nevedel až tak poradiť s desiatimi hráčmi, ktorí bojovali na trávniku. Rozhodla jediná situácia a kvalita jednotlivca."

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Zápas nebol až taký pekný, aký by možno ľudia chceli. Malo to náboj, bol to zápas o majstra, Trnava mala ešte aspoň teoretickú šancu dotiahnuť sa na nás. Bol to šesťbodový zápas, emócie boli niekedy až za čiarou, aj to patrí k futbalu. Sme radi, že sme zvíťazili v neľahkom zápase. V prvom polčase sme nepremenili dve veľké šance, boli sme trpezliví. Ovplyvnilo to aj vylúčenie Martina Škrtela, rozhodli sme Šaponjičom. Vždy sa dá hrať lepšie, krajšie, dnes sa tu však hralo o titul a niekedy je výsledok dôležitejší ako pekná hra. Dosiahli sme dôležité víťazstvo a sme radi, že odchádzame s tromi bodmi."

Ostatné výsledky kola:

skupina o titul: Dunajská Streda - Sereď 0:0, Žilina - Ružomberok 0:2 (0:0),

skupina o záchranu: Michalovce - Pohronie 1:0 (0:0), Zlaté Moravce - Senica 3:2 (1:1), Liptovský Mikuláš - Trenčín 0:3 (0:2)