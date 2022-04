Župa chce opäť pritiahnuť do Piešťan návštevníkov z Izraela

Pred pandémiou boli treťou najpočetnejšou skupinou hostí v Trnavskom kraji.

TRNAVA. Trnavský kraj sa ako jediný zástupca Slovenska prezentoval v závere marca na veľtrhu cestovného ruchu IMTM 2022 v izraelskom Tel Avive. V stánku Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj (KOCR) sa spoločne prezentovali aj Slovenské liečebné kúpele Piešťany a Letisko Piešťany.

Izraelskí návštevníci boli podľa Kataríny Čučkovej z KOCR pred pandémiou treťou najpočetnejšou skupinou hostí v Trnavskom kraji po návštevníkoch z Českej republiky a Nemecka.

„Izraelský trh je z pohľadu rozvoja našej destinácie jedným z najdôležitejších a radi by sme opäť privítali izraelských hostí na Slovensku, u nás v Trnavskom kraji. Z tohto dôvodu sme sa po uvoľnení pandemických opatrení rozhodli opäť zintenzívniť našu prácu na prezentácii destinácie, aj prostredníctvom účasti na IMTM veľtrhu cestovného ruchu v Tel Avive,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Na veľtrhu bol podľa neho priestor na priamu komunikáciu so zástupcami cestovných kancelárií, touroperátormi a obchodnými partnermi, ktorí by mohli organizovať priame lety z Izraela na letisko do Piešťan.

Trnavský kraj prezentoval v Izraeli podľa výkonnej riaditeľky KOCR Agáty Mikulovej regionálne produkty, rôznorodé zážitky a možnosti na oddych, relax, wellness, športové či kultúrne aktivity. Veľkou výhodou destinácie je podľa nej medzinárodné letisko v Piešťanoch, ktoré má potenciál na otvorenie nových leteckých spojení, aby sa Trnavský kraj stal aj pre izraelských návštevníkov dostupnejšou a komfortnejšou destináciou.