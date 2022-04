V Bielom Kostole sa po rokoch opäť koná zápis prvákov do základnej školy

V Bielom Kostole v susedstve Trnavy sa opäť po dlhých rokoch koná v piatok a sobotu zápis prvákov do základnej školy.

BIELY KOSTOL. V Bielom Kostole v susedstve Trnavy sa opäť po dlhých rokoch koná v piatok a sobotu zápis prvákov do základnej školy. Aj keď je podľa starostky Ivety Paulovej v obci štyridsať detí, ktoré by mali nastúpiť do prvého ročníka, viacerí rodičia chcú dať prednosť školám v meste. Záujem o umiestnenie prváka do novej školy v obci predbežne prejavili rodičia len jedenástich detí, obec preto miesto pre prvákov v škole ponúka aj rodičom z blízkej Trnavy a okolia.

Obec minulý rok postavila za približne 1,7 milióna eur novú budovu školy pre žiakov prvého stupňa. Keďže nebola 31. augusta skolaudovaná, nebola zaradená do siete škôl. Prví žiaci preto do nej nastúpia až v septembri tohto roka. „Triedy sú veľké, presvetlené, naša škola je technologiicky najmodernejšou na Slovensku. Vybavená je rekuperáciou vzduchu, fotovoltikou a ďalšími modernými „zelenými“ technológiami,“ povedala Paulová. Ak by rodičia nezapísali v určenom termíne dostatok detí, škola podľa nej v priebehu apríla vykoná aj dodatočný zápis.

Obec Biely Kostol si v roku 2005 zrušila svoju školu, pretože rodičia dávali deti do škôl v susednej Trnave. V nasledujúcich rokoch začala v obci intenzívna výstavba bytov aj rodinných domov, do Bieleho Kostola prichádzali mladé rodiny. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o opätovnom zriadení základnej školy a výstavbe novej budovy. Podľa starostky Paulovej škola chýba v Bielom Kostole nielen preto, že žiaci dochádzajú za vzdelaním do Trnavy alebo susednej obce Ružindol, ale aj pri budovaní komunity.

V susednej Trnave sa zápisy prvákov do základných škôl konajú 7. a 8. apríla.