Barteková: Politika jednoducho zasahuje aj do športu, je dôležité vysvetľovať dôvody rozhodnutí

Strelkyňa Danka Barteková nedávno vybojovala na Svetovom pohári dve striebra, športu sa venuje aj z inej stránky.

Úspešnú slovenskú strelkyňu máme po posednej olympiáde opäť v Medzinárodnom olympijskom výbore (MOV). Danka Barteková v rozhovore prezradí, ako momentálne výbor funguje a čo pre ňu znamená športová streľba. Ako športovcov ovplyvňuje situácia na Ukrajine?

Odkiaľ pochádzate a kde ste vyrastali?

Narodila som sa v Trenčíne, odkiaľ pochádza rodina z otcovej strany, ale vyrastala som, a celý život strávila, v Malženiciach.

Aké miesto má vo vašom živote Trnava?

V Trnave som doma. Nielen som tu strávila väčšinu času na škole - študovala som na Gymnáziu Jána Hollého - ale vďaka tomu, že v Trnave je Národné strelecké centrum a denne tu trénujem, som k tomuto mestu viazaná. Častokrát som rozmýšľala nad tým, že by nebolo zlé presťahovať sa kvôli práci pre Slovenský olympijský a športový výbor do Bratislavy. Ale zázemie, ktoré mám v Trnave vybudované, ma nepustí. Je mi tu skrátka ideálne.

Mnoho úspešných ľudí sa zo Slovenska sťahuje do zahraničia, vidia v tom veľa výhod, čo vy?

Mňa neláka presťahovať sa do zahraničia. Na cestách som - ešte pred pandémiou - trávila väčšinu času a poviem na rovinu, že vždy ma to ťahalo naspäť domov. Popri spoznávaní iných krajín, bežných problémov mojich priateľov v zahraničí, som si uvedomila, že sa u nás nemáme až tak zle. A navyše, domov ma ťahá moje zázemie, rodina i priatelia. Nad sťahovaním zatiaľ neuvažujem.

Už dlhšie sa uvažuje o novej strelnici, ktorá by mala byť ďalej od mesta Trnava. Ako vnímate možnú zmenu?

Ak by bola situácia okolo nášho Národného streleckého centra iná, mojím prianím by bolo nesťahovať sa. No z viacerých dôvodov to bude nutné. Pre mňa ako osobu, ale i celú streleckú komunitu, bude dôležité, aby projekt vznikol čo najrýchlejšie a plnohodnotne zohľadnil potreby nášho športu. Jeho udržateľnosť, ekologickosť a hlavne poskytol priestor nielen na tréningy, ale aj na usporiadanie medzinárodných pretekov. Chceme zvýšiť atraktivitu streleckého športu, a to sa nestane len výsledkami, ale i jeho dostupnosťou a organizáciou podujatí pre verejnosť.