Most v Hlohovci dnes neočakávane uzavreli

Kritický stav si vyžaduje okamžité konanie.

HLOHOVEC. O kritickom stave v Hlohovci sa hovorí už dlho. Tento rok je naplánovaná jeho dlho očakávaná rekonštrukcia, ktorú zastrešuje Trnavský samosprávny kraj.

Až po Veľkej noci

Pôvodne sa s obmedzením dopravy rátalo až po veľkonočných sviatkoch, konkrétne sa hovorilo o 20. apríli, pričom sa rátalo s uzáverou mosta na pol roka, na určitú dobu aj pre peších a cyklistov.

V súvislosti s tým mesto Hlohovec začalo s rekonštrukciou lávky nad Váhom pri železničnom moste pre peších a cyklistov.

Ako informuje trnavská krajská polícia, dopravný inžinier dnes absolvoval stretnutie, na základe ktorého došli zúčastnení k záveru, že mostný objekt je potrebný s okamžitou platnosťou uzavrieť pre všetkých, bez výnimky.

Uzávera už dnes

"Cez most sa nedostanú vodiči osobnej, ani nákladnej prepravy, chodci ani cyklisti. Havarijný stav definitívne potvrdila posledná diagnostika, ktorá stav mosta posunula do posledného, najzávažnejšieho stupňa," informuje polícia, s informáciou, že most v Hlohovci bude uzavretý oddnes 30. marca od 14:00 hodiny.

Zároveň polícia zverejnila aj obchádzkové trasy s tým, že bude osadené aj dočasné dopravné značenie a na reguláciu a usmernenie vodičov využije policajné hliadky.

Polícia bude nápomocná

Obchádzková trasa pre osobné autá do 3,5 tony je cez obce Sereď - Šintava - Dvorníky - Bojničky – Hlohovec, pre osobné autá a nákladné s celkoovou hmotnosťou do 12 ton – mesto Piešťany cez Krajinský most a pre nákladnú prepravu – diaľnicu D1 – diaľnica R1 križovatka Šoporňa – Šintava – Dvorníky a diaľnica D1 križovatka Lúka nad Váhom, Moravany n/Váhom a Banka.

"Plánované opravy po Veľkej noci sa začnú takmer o mesiac skôr. Viac ako 300-metrov dlhý most je hlavnou prístupovou cestou do Hlohovca. Ide o dôležité tranzitné miesto v regióne, prepája Trnavský kraj s Nitrianskym. Most bol na základe stavebno-technického stavu zaradený do 6. stupňa. V prípade najhoršieho siedmeho stupňa dochádza k uzávierke mosta," dodala trnavská polícia.