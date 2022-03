Charita v Trnave pomáha aj rodinám, ktoré ubytovali utečencov z Ukrajiny

Môžu žiadať o potraviny a hygienické potreby.

TRNAVA. O potravinovú pomoc a hygienické potreby zo Skladu solidarity Trnavskej arcidiecéznej charity môžu žiadať nielen odídenci z Ukrajiny, ale aj rodiny, ktoré im poskytli strechu nad hlavou.

Pomohli aj dvom hotelom

Charita už poskytla takúto pomoc okrem jednotlivcov a rodín aj dvom hotelom, ktoré ubytovali ľudí z Ukrajiny.

Ako informovala hovorkyňa arcidiecéznej charity Darina Kukuľová Kvetanová, zásoby v Sklade solidarity má z minuloročných aj tohtoročných zbierok potravín a drogérie.

„V okolí Trnavy zabezpečujeme potravinovú pomoc prostredníctvom našich farských charít. Napríklad v Seredi sme v posledných týždňoch poskytli takúto pomoc a poradenstvo takmer stovke rodín z Ukrajiny.

Činnosť našej farskej charity sme tam zároveň rozšírili na päť dní v týždni a klientom tam momentálne aktívne pomáha asi 15 dobrovoľníkov,“ informovala Kukuľová Kvetanová.

Organizujú aj kurzy

Trnavská arcidiecézna charita organizuje v Piešťanoch a Seredi aj kurzy slovenského jazyka pre ľudí z Ukrajiny.

V Piešťanoch sa kurzy pre dospelých konajú v pondelok, stredu a v piatok. V Seredi sa ako dobrovoľníci do výučby slovenčiny ponúkli učitelia z Gymnázia Vojtecha Mihálika. Prihlásiť do kurzov sa môžu dospelí so štatútom odídenca z Ukrajiny.

Do Galanty prišlo z Ukrajiny asi 400 ľudí, väčšina z nich podľa Kukuľovej Kvetanovej len v zimnom oblečení.

Mesto Galanta a Trnavská arcidiecézna charita preto v sobotu 2. apríla od 13:00 do 16:00 v Mestskej športovej hale organizujú veľkú burzu oblečenia a ďalších potrieb pre ľudí, ktorých z vlastnej krajiny vyhnala vojna.