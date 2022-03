Jadrový fyzik Venhart: Ešte stále je nevyhnutné používať jadrovú energiu

Trnavčan Martin Venhart skúma rádioaktívne izotopy zlata. Myšlienka jeho experimentu vznikla na plese.

Martin Venhart je jadrový fyzik a pochádza z Trnavy. Svoje experimenty realizuje v Južnej Afrike, Fínsku či v CERN-e (Európska organizácia pre jadrový výskum). Konkrétne skúma rádioaktívne izotopy zlata. V rozhovore prezdrádza, aké nebezpečenstvo takáto práca prináša a prečo zostal pôsobiť na Slovensku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ste jadrový fyzik, ale v jednoduchosti, čo je náplňou vašej práce?

Moja skupina študuje základné vlastnosti atómových jadier. Jednou z nich je ich tvar. Možno to bude znieť prekvapujúco, ale jadrá vo všeobecnosti nie sú guľaté. Väčšina z nich sa skôr podobá na podlhovastú loptu známu z britského rugby alebo amerického futbalu. Súčasná fyzika nepozná odpoveď na to, prečo to tak je.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj V Trnave by nízku nezamestnanosť prílev Ukrajincov nemal ohroziť, hovorí Nikola Richterová z pracovného portálu Čítajte

Jedným z dôvodov je, že nemáme k dispozícii dostatočné množstvo presných údajov o správaní sa jadier v závislosti na tom, koľko majú energie. My sa zameriavame na rádioaktívne izotopy zlata. Značne sa líšia od zlata, ktoré všetci poznáme. V prírode sa nenachádzajú, preto ich musíme pripraviť umelo v laboratóriách. Na Slovensku neexistuje vedecká infraštruktúra, ktorá by nám to umožňovala. Preto robíme naše experimenty vo svetových laboratóriách, ako je napríklad CERN (Švajčiarsko), Univerzita v Jyväskylä (Fínsko) alebo iThemba Labs (Južná Afrika).

Ďalej sa dočítate Prečo sú izotopy zlata iné ako pri ostatných prvkoch.

V čom je dôležité štúdium v zahraničí.

Aká prax na Slovensku ešte chýba.

Ako sa v práci chránia výskumníci proti rádioaktívnemu žiareniu.

Prečo je zatiaľ nevyhnutné používať energiu zo štiepenia jadra.

Prečo má v súčasnosti mládež bližšie k vede.

Prečo práve izotopy zlata?

Izotopy majú rovnaký počet protónov, ale líšia sa počtom neutrónov. Chemicky sú identické, avšak ich jadrá majú iné fyzikálne vlastnosti. Keď som bol v Leuvene, dostal som za úlohu preanalyzovať dáta z experimentu, ktorý sa nepodaril. Ako bočný produkt sme však získali informácie o jednom izotope zlata. Cesta k tomuto výsledku nebola práve jednoduchá. V momente, keď som sa chcel vzdať, tak som sa stretol s profesorom Woodom, ktorý zasvätil svoj život problematike jadrovej deformácie. Upozornil ma, že to, čo sme objavili v izotopoch zlata, je mimoriadne dôležité. Už spolupracujeme viac ako 10 rokov, mnohokrát navštívil Slovensko a vzniklo veľa vynikajúcich výsledkov.