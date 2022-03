6. liga MEVASPORT: Nosidlá v hlavnej úlohe, na konci znelo domácich "Papaj guláš!" Aké zaujímavosti prinieslo 20. kolo? (+ VIDEO a FOTOGALÉRIA)

Ktorí hráči nás zaujali svojim výkonom?

LEOPOLDOV. Cez víkend sa odohralo 20. kolo najvyššej oblastnej súťaže, ktoré prinieslo množstvo zaujímavostí.

Čo sa v článku dočítate? - Prečo má domáci Leopoldov ako víťazný pokrik „Papaj guláš!“? - Koho museli odnášať z ihriska na nosidlách a prečo musela prísť sanitka? - Po akej dobe bol Peter Sládeček v základnej zostave a aký gól sa mu podarilo streliť? - Dali domáci Leopoldovčania víťazstvo Kavuliakovi k 30-tke? - Aké zaujímavosti priniesli ostatné stretnutia 6. ligy? - Denis a Boris Bališovci museli nastúpiť na zápas aj napriek zraneniam. - Krakovany natiahli svoju víťaznú sériu jarnej časti. - V zápase Kátlovce – Zeleneč padli tri penalty, prečo? - Majcichov bol v štandardkách stopercentný, tri premenil na góly. - Zoznam hráčov, ktorí nás v tomto kole zaujali svojim výkonom?

Kým sa leopoldovským štadiónom po zápase ozýval víťazný pokrik domácich „Papaj guláš!“, zo strany hostí kričal kapitán Ľuboš Adámek na postranného rozhodcu „Priznáš si už konečne chybu ako chlap?“.

Úvodné minúty priniesli slabší výkon domácich, viazla im kombinácia a pohyb na ihrisku. Prvý gól prišiel v 24. minúte zápasu, keď z priameho kopu otvoril skóre domáci Adamík. Jeho gól si môžete pozrieť vo videu nižšie.

Po vyše roku v základnej zostave

Vedenie Leopoldova však netrvalo dlho, kvôli ich nekoncentrovanosti inkasovali od hrajúceho trénera Petra Sládečka vyrovnávajúci gól už v 27. minúte. Zaujímavosťou je, že po dlhej dobe sme ho videli nastúpiť v základnej zostave Bieleho Kostola.

„Do Leopoldova sme išli s cieľom získať aspoň bod, hlavne po nevydarenom zápase s Kátlovcami v poslednom kole. Bohužiaľ, išli sme v takej zostave, v akej sme išli. Mali sme troch vykartovaných hráčov, dvaja nám chýbali kvôli dovolenkám. Verili sme si, že môžeme bodovať, no nestalo sa tak. Keď už ja musím nastúpiť po viac ako roku v základe, dalo sa to čakať,“ ozrejmil Peter Sládeček.

Jeho nástup v základnej zostave však vyšperkoval presným zásahom. „Sem-tam som nastúpil do zápasu ako striedajúci hráč, ale aby som bol v základe, to si už ani sám nepamätám, kedy to bolo naposledy. Dal som gól, ale asi aj posledný v mojej kariére,“ zavtipkoval Sládeček, ktorého v 70. minúte vystriedal Marek Jurina.

„Šanca prišla po peknej akcii, Gažovič bol na kraji, všetci sa hrnuli dopredu, ja som zostal. Pekne mi ju prihral a ja som vystrelil. Našťastie to pred brankárom tečoval do brány aj domáci obranca,“ popísal svoj gól.

(zdroj: Martina Radošovská)

Odchádzal v sanitke

Tesne pred koncom prvého polčasu išiel hosťujúci brankár Erik Mitka kopnúť loptu, miesto toho však zaznel krik a jeho pád na zem. Ihriskom sa rozliehal jeho ston. Hosťujúci hráči k nemu pribehli. Hlavný rozhodca Martin Albert zrazu len zakričal na domácich usporiadateľov „Zavolajte sanitku!“

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/rBvhbSyG4ko