Spartakovská mieša karty v doprave, zápchy v Trnave sú dlhšie

V kolónach počas špičky strávite teraz podstatne viac času.

TRNAVA. Ranná a popoludňajšia špička v Trnave naberá nové rozmery.

Dôvodom je spustenie prác na kruhovej križovatke na konci Spartakovskej, pre ktoré museli tento dôležitý dopravný uzol dočasne uzavrieť.

Na aktuálne kolóny, v ktorých môžete pokojne stráviť desiatky minúť, sa sťažujú bežní Trnavčania, taxikári či zamestnanci donáškových služieb jedla. Najmä tí často meškajú aj hodinu. Upozorňujú na ne aj policajti.

Jedlo mešká

„Bežne to býva tak, že niekto si objedná jedlo a tak do 45 až 50 minút by sme mali zvoniť uňho pred dverami. V súčasnosti to býva viac ako hodina a pol,“ povedal nemenovaný zamestnanec gastropodniku s rozvozom jedla v Trnave. Čas donášky sa od uzatvorenia Spartakovskej rapídne zdvihol.

V článku sa ďalej dozviete Čo na to hovoria bežní Trnavčania

Ako to vyhodnotili policajti a aké zmeny pripravujú

Ako to vníma samospráva

Čo odporúča všetkým šoférom?

Kedy by obmedzenia mali skončiť?

„Je to katastrofa, ľudia sa neustále sťažujú našim šoférom,“ dodal.