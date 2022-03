Nový projekt ŽOS Trnava umožní udržať a mierne navýšiť počet odborných pracovníkov

Spoločnosť získala kontrakt týkajúci sa dodávky ďalších jedenástich železničných vozňov. Podľa riaditeľa Tótha je to veľký prínos.

BRATISLAVA. České dráhy, a. s., a Škoda Transportation, a. s., rozšírili kontrakt pre spoločnosť ŽOS Trnava, a. s., o dodávku ďalších jedenástich železničných vozňov. Ako informovala v utorok trnavská firma, ešte v decembri 2019 získala u našich západných susedov zákazku na dodanie 29 vlakových elektrických jednotiek pre Juhomoravský kraj.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Na projektoch už aktívne pracujeme a napĺňame dohodnutý objem prác v rámci aktualizovaného harmonogramu, ovplyvneného dodávkami materiálu. Posledný vyrobený vagón opustí brány nášho závodu v decembri tohto roku,“ povedal riaditeľ divízie osobných vozňov ŽOS Trnava Peter Tóth.

Prečítajte si

Prečítajte si Deti utečencov nastúpili do škôl na Záhorí. Komunikujú s nimi aj vďaka aplikácii Čítajte

Forma spolupráce so Škoda Transportation je štrukturovaná tak, že český partner vyrobí hrubé stavby skríň, podvozky a trakčné sety, ktoré dodáva do ŽOS Trnava. V rámci rozšíreného kontraktu sa na vagónoch vykonáva montáž interiéru s oživením a uvedením do prevádzkyschopného stavu s finálnou výstupnou kontrolou funkcionality vloženého vozňa. Oživenie a uvedenie do prevádzky celej súpravy bude vykonávať Škoda Transportation v súčinnosti so ŽOS Trnava.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež FOTO: Kontajnery na odpad označili čipmi. Neznámy páchateľ ich však z nádob strhol Čítajte

„Pre trnavskú ŽOS-ku je to veľký prínos v oblasti vyťaženia a zachovania kontinuálnej výroby v segmente výkonov divízie osobných vozňov,“ uviedol Tóth. „Tento projekt a spolupráca nám umožňujú udržať a mierne navýšiť počet odborných pracovníkov a ďalej rozšíriť naše výrobné know-how prostredníctvom sofistikovaného výkonu až do roku 2023, kedy budeme nadväzovať na tieto výkony ďalšími deviatimi kusmi vozňov pre konečného zákazníka ZSSK,“ dodal Tóth. To podľa neho znamená, že v divízii osobných vozňov majú zabezpečené projekty až do konca roka 2024.