Celý svet momentálne upiera svoj zrak na Ukrajinu, aj naše združenie Záchranný systém Slovensko stojí pri obyvateľoch Ukrajiny, ale aj na strane všetkých ľudí, na Ukrajine, na Slovensku a inde na svete, ktorí odmietajú riešenie konfliktu násilím a vojenskou silou.

Na Slovensko dorazilo z vojnou zmietanej Ukrajiny státisíce ľudí, ide najmä o matky s deťmi. Utekajú pred bombardovaním, uvádzajú strach o život pre situáciu na Ukrajine. Matky zanechali vo svojich domovinách svojich mužov, deti otcov, svojich blízkych.

Všetci čelíme náročným dňom plným emócií a zmätku. Aj to najťažšie obdobie však môže byť o niečo ľahšie, ak sa zjednotíme a v rámci svojich možností pomôžeme situáciu meniť na lepšie zvládnuteľnú.

Organizácia Záchranný systém Slovensko združuje dobrovoľníkov, ktorí sú pripravení pomôcť v krízových situáciách akou je aj táto humanitárna kríza.

V posledných dňoch zaznamenalo Slovensko veľkú vlnu solidarity, ktorá je pozitívom posledných neistých dní a týždňov prebiehajúceho konfliktu. Tí, ktorí utekajú pred vojnou, si podľa medzinárodných zákonov zaslúžia našu pomoc. „Naše združenie Záchranný systém Slovensko si princípy ľudskosti a solidarity plní a to aj priamou pomocou na východných hraniciach alebo lokálne v regiónoch“, hovorí predseda občianskeho združenia Záchranný systém Slovensko Milan Uhrič.

V posledné februárové dni bola časť nášho tímu aktívne zapojená do pomoci na hraniciach Veľké Slemence. Veľké Slemence sú hraničným prechodom pre peších, bez možnosti dopravy autom, ženy a deti, taktiež starší ľudia. Na mieste pôsobilo mnoho organizácií, ktoré pre ľudí ponúkali pomoc vo forme jedla , teplých nápojov či transferu. Mali sme možnosť vidieť deti, ktoré si niesli na rukách obrovských plyšákov, ku ktorým sa vyčerpané túlili. Vystrašené matky boli vďačné za každú formu pomoci. Spolupracovali sme s treťosektorovými organizáciami pri usmerňovaní ľudí do vyhrievaných stanov, pomáhali s transfermi a koordináciou podľa požiadaviek. Zbierka humanitárnej pomoci vyzbieraná na západnom Slovensku bola odovzdaná adresne v zbernom mieste v Michalovciach.

28.2.2022 po pár minútovom spánku v aute vyrážame do Uble. Situácia aj nastavenie je tu iné. Po registrácii sme vystriedali iných dobrovoľníkov a pomáhame takmer celý čas na bráne miestnej základnej školy s triedením ľudí podľa miesta kam chcú byť prevezení, s vykladaním batožiny. Ľudí sem prevážajú Hasiči a Polícia na minibusoch z hranice. Pre ľudí je tu teplé jedlo, nápoje, oblečenie. Malá telocvičňa sa premenila na oddychovú halu, kde si rodiny vedia chvíľu v teple oddýchnuť pred ich ďalším presunom. Obrovský počet ochotných ľudí ubytovať, odviezť, či zo Slovenska ale aj z Čiech a iných krajín. Tí šťastnejší sa stretnú spolu s manželom, ktorý pracuje u nás či v Čechách.

Frekvencia príchodov ľudí sa neustále zvyšuje. Neskôr poobede sa celá škola musí vypratať a miesto presťahovať do iných priestorov v obci. My sme medzitým pomohli odtiahnuť pokazené ukrajinské vozidlo (príbeh so šťastným koncom, auto sa podarilo spojazdniť a rodina s tromi deťmi mohla pokračovať ďalej na svojej ceste) pripravili na odchod späť. Aj keď sme hľadali, z Uble, v tom čase nikto nemal záujem na odvoz na západné Slovensko. Väčšina z ľudí pokračovala ďalej do EÚ.

1.3. - 3.3.2022 hraničný priechod Veľké Slemence

Predchádzajúcu rotáciu vystriedali nové sily. Spolu so zbierkou, ktorú nám s obrovskou energiou pomáhali naplniť občania Trnavy a širokého okolia dorazili na miesto. Ako sme uviedli, tento priechod slúži len pre peších a teda ľudia prechádzajúci týmto miestom, poväčšine nemajú šťastie na transport autom alebo si ho nemôžu dovoliť. Takmer všetko matky s deťmi. Dlhé hodiny ľudia čakajú na druhej strane hraníc a prichádzajú vo vlnách. Po dohode s miestnymi zložkami a organizáciami sme rozložili neďaleko od brány priechodu a rodinám sme podávali vyzbierané potraviny, nápoje a tiež hračky pre malé deti, vo väčšine prípadov sme tieto veci ľuďom podávali do rúk, pretože sa ich báli sami zobrať.

Druhá časť tímu postupne prevážala rodiny na neďaleké záchytné parkovisko odkiaľ sa realizovali transfery osôb. Či už dohodnuté alebo autobusom do okolitých miest.

Medzičasom nás kontaktujú priatelia z Trnavy a z Bratislavy, prichádza k nám matka Irina s dcérami Sofiou a Danou. Irina blúdi po Varšave a zúfalá sa vracia späť na Ukrajinu, avšak tu prichádza pomoc od jej kamarátky Zuzany z Trnavy, ktorá kontaktovala našu organizáciu a tá vďaka srdečnosti rodiny Kučerových a tiež úžasných ľudí z Trstína našla svoje bývanie.

V ten istý večer prichádzajú mamy a ich šesť detí. Najmladší Zachar má len päť rokov. Ukladáme ho do postele počas spánku. Na druhý deň sa teší z veľkej Tatrovky, ktorú mu venujeme aby sme zmiernili jeho stres z cesty a z prežitých udalostí.

Oľa volá svojim rodičom: "Mama a otec , všetko je v poriadku , dobrí ľudia mi pomohli"

Milá mladá učiteľka a jej dve krásne dcérky, jedna začína prvé kroky na slovenskej zemi a druhá sestrička sa predstavuje vetou: Ja som Oliana, prichádzame z Ukrajiny tam kde je vojna...

Lúčime sa s Oľou, ktorú sprevádzajú jej krajanky, deti sa už hrajú a všetci si pomáhajú. Oľa má pripravenú izbu a aj postieľku pre 11 mesačnú Sofiu. Dieťa už neplače, je spokojné v náručí mamy.



Veľkosť našich sŕdc sa nemeria vzdialenosťami, z východu na západ. Facebook nie je len sociálnou sondou je aj linkou po ktorej putuje pomoc. Aj cez sociálnu sieť našu organizáciu kontaktovala dobrosrdečná rodina zo Sniny, ktorá už niekoľkým utečencom pomohla. Mladú učiteľku chémie a biológie a jej malé dievčatká z oblasti Dnepropetrovska po strastiplnej ceste vyzdvihol náš tím cestou z hraničného priechodu na dohodnuté miesto v obci Malženice, kde sa nám podarilo vybaviť ubytovanie medzi komunitou ďalších ukrajinských rodín. Vďaka pánovi Lipovi a pani Silvie z penziónu Majer v Malženiciach sme mohli ubytovať vo vlastnej izbičke aj túto mladú ženu. Skaličan Miroslav Lipa poskytol útočisko vo svojom zariadení pre viac ako 50 utečencov v Malženiciach pri Trnave.

Na základe nepretržitých, každodenných skúseností a pozorovaní sme našu činnosť rozšírili o aktivity, ktorých cieľom je poskytovať rýchlu, efektívnu pomoc pri riešení mimoriadnych udalostí. Okrem okamžitej intervencie pri zostavení pátracieho tímu a nasadenie do terénu, poskytujeme asistenčnú službu zložkám IZS aj pri záchrane osôb v rôznych situáciách.

V prípade potreby vieme nasadiť široké spektrum špeciálnej techniky, ako napríklad terénnych vozidiel s extrémnou dostupnosťou, termovíznu a vodnú techniku , taktiež využívame termovízne drony a samozrejme najväčšie aktívum sú naše personálne kapacity, uzatvára Martina Šarvaicová podpredsedníčka občianskeho združenia.

Nemôžeme ovplyvniť výsledok pátrania po nezvestnej osobe, nevieme, či zvíťazíme nad terénom, vodou, či príde úľava v podobe výsledku, či skrátenia bolestného čakania rodiny. Momentálne obraciame svoje pomocné ruky a srdcia smerom k obyvateľom Ukrajiny a snažíme sa im našou pomocou zmierniť ich straty. Naša snaha je faktorom, v ktorom nepoľavujeme a je našou hnacou silou.

