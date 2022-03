Nové parkovacie automaty v Trnave stále nefungujú tak, ako by mali

Vodiči sa sťažujú na to, že niektoré funkcie nefungujú, v niektorých prípadoch napríklad nejde do systému zadať evidenčné číslo vozidla.

TRNAVA. Nové parkovacie automaty v uliciach Trnavy stále nefungujú tak, ako by mali. Dodávateľ mal technické nedostatky podľa pôvodnej dohody odstrániť do polovice februára, doteraz sa tak nestalo. Vedenie mesta podľa Eleny Ursínyovej z Mestského úradu v Trnave teraz zvažuje ďalšie kroky, ktoré by viedli k úspešnému vyriešeniu tejto záležitosti. O aké kroky ide, neuviedla.

Trnava prostredníctvom verejného obstarávania hľadala multifunkčné parkovacie automaty, ktoré mali umožniť okrem hotovostnej aj bezhotovostnú a bezkontaktnú platbu za parkovanie, s možnosťou rozšírenia o platenie aj za iné služby. Rámcovou zmluvou má zabezpečených sto automatov, prvých tridsať za 214-tisíc eur si radnica aj objednala. Aj keď viaceré z nich sú už nainštalované v uliciach, Trnava za ne ešte nezaplatila. Vodiči sa sťažujú na to, že niektoré funkcie nefungujú, v niektorých prípadoch napríklad nejde do systému zadať evidenčné číslo vozidla.

Okrem toho má mestský poslanec Rastislav Mráz pochybnosti o priebehu verejného obstarávania. Víťazný uchádzač napríklad podľa neho nepreukázal žiadnu referenciu na dodávku parkovacieho automatu a dodané automaty nezodpovedali požiadavkám stanoveným v zákazke. Na februárovom rokovaní mestského zastupiteľstva Mráz navrhol, aby Mestský úrad v Trnave požiadal v prípade nákupu parkovacích automatov o kontrolu Úrad pre verejné obstarávanie. Jeho návrh však nezískal dostatočnú podporu poslancov.