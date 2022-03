Ubytovanie ľudí z Ukrajiny prináša aj komplikácie. Tieto prinieslo v Trnave

Pomoc Ukrajincom ponúka už mnoho Slovákov. Čo spraviť v prípade, ak medzi nimi vzniknú nezhody?

TRNAVA. Hoci je prednostné ubytovanie ľudí utekajúcich z Ukrajiny v štátnych zariadeniach, samotní Slováci im ponúkajú pomoc na vlastnú zodpovednosť. Nie vždy ide o bezproblémové prípady. Ozvali sa už viacerí ľudia, ktorí potrebovali vyriešiť otázku bývania znova.

Článok pokračuje pod video reklamou

Konkrétny prípad sa udial aj v Trnave. Išlo o bezplatné poskytnutie ubytovania pre ukrajinskú rodinu. Spočiatku sa obe strany dohodli, no časom sa to rozvinulo do nepochopenia. Majiteľom ubytovania prišlo správanie sa rodiny nevhodné, chceli prisťahovať aj ďalších Ukrajincov, čo tí pôvodní neuvítali.

Hoci išlo o zarábajúcich, odmietli zaplatiť za fitness centrum. Nechali to na ubytovateľa. Naopak, Ukrajinci zase vyčítali nesplnené sľuby pomoci a rôzne zákazy návštev. Mená osôb podľa ich požiadavky nezverejníme, redakcii sú známe. Konflikt napokon vyriešili dodatočným podpísaním zmluvy.

Môžete si prečítať

Môžete si prečítať Veterinár Pašek: Už je bežné, že aj zvieratá majú špecializovaných lekárov Čítajte

Prípad s komplikáciou ohľadom ubytovania poznajú už aj v iniciatíve Kto pomôže Ukrajine. "Človek ochotný pomôcť ubytoval po vlastnej osi veľké rodiny. Následne ich už ale nevedeli mať u seba a nebolo to komfortné pre ani jednu stranu. Pre ľudí z Ukrajiny sa znova hľadalo bývanie," hovorí Frédérique Halászová, mediálna koordinátorka z iniciatívy.

Ďalej sa dočítate Prečo môžu vzniknúť počas pomoci utekajúcim ľuďom aj komplikácie.

Ako im predchádzať.

Ktoré údaje je potrebné v prípade ubytovania Ukrajincov nahlásiť.

Aké má nahlasovanie Ukrajincov dôvody.

V akej výške sú príspevky na ubytovanie.

Ak vzniknú komplikácie

Ak sa slovenskí občania rozhodnú ubytovať Ukrajincov súkromne, treba si dať pozor na rôzne možné komplikácie. Či už na základe jazykovej bariéry, alebo nepredvídateľných rozporov. Je dôležité mať nejakú ochranu, a to pre obe strany. V prípade ubytovania to môže byť práve zmluva.

„My sme napríklad ľuďom, ktorí cez nás buď ponúkli ubytovanie, alebo sa ubytovali, poslali Dohodu o užívaní nehnuteľnosti v dvoch jazykových verziách – slovensko-ukrajinskej a slovensko-anglickej. To môže pomôcť predchádzať takýmto situáciám alebo ich riešiť, ak k nim dôjde. Túto zmluvu čoskoro zverejníme aj na našom webe,“ hovorí Halászová.