Pomôže pri otehotnení či bolestivom pohlavnom styku. Nemocnica zaviedla novinku

Trnavská nemocnica má ako prvá na Slovensku nemocničnú gynekologickú fyzioterapeutku.

TRNAVA. Zatiaľ čo v okolitých štátoch ide o bežnú službu, u nás je to novinka. Fakultná nemocnica Trnava ako prvá na Slovensku rozbehla spoluprácu s nemocničnou gynekologickou fyzioterapeutkou.

Okrem individuálnej terapie žien s rôznymi problémami sa venuje aj čerstvým mamičkám na oddelení šestonedelia či ženám po gynekologických operáciách.

„Cieľom fyzioterapeutky na oddelení šestonedelia je už niekoľko hodín po pôrode včasnou intervenciou naštartovať obnovovacie mechanizmy v telách mamičiek,“ povedala na úvod fyzioterapeutka Deana Simeonová, ktorá od januára 2022 pôsobí v Trnave.

Podľa jej slov, gynekologická fyzioterapia je zameraná na pozitívne ovplyvnenie ženského zdravia z rôznych hľadísk. Využíva pri tom pohyb, fyzikálne podnety, mechanoterapiu, ale i edukáciu.

„Pomáha ženám, ktoré chcú otehotnieť, ženám, ktoré majú ťažkosti v tehotenstve, pomáha obnoviť aktivitu svalov a držanie tela po pôrode, napomáha pri hormonálnych zmenách v klimaktériu, ale vie pomôcť i s bolestivou menštruáciou či pohlavným stykom,“ dodala Simeonová.

Vyhľadávajú ju až neskôr

Fyzioterapiu v tehotenstve vyhľadávajú najmä ženy v druhom trimestri. V tom prvom ich najčastejšie trápi najmä únava, ktorá postupne klesá a vtedy môžu začať cvičiť.

„Treba si však uvedomiť, že nie je vhodné v tehotenstve začínať s novým druhom pohybu. Ak sa napríklad žena pred tehotenstvom venovala joge, môže sa jej venovať i v tehotenstve, no s úpravami vzhľadom na jej zmenený stav. Ak sa však žena pred tehotenstvom aktívne nevenovala žiadnej pohybovej aktivite, treba ju dávkovať veľmi pozvoľna a individuálne,“ priblížila fyzioterapeutka.

Po pôrode sa treba zamerať najmä na aktiváciu utlmených svalov. Mnohé ženy často ani netušia, že majú nejaké panvové dno či hlboký stabilizačný systém. Pritom na to reaguje celý pohybový aparát, ktorý sa premieta do celkového držania tela. To je často chybné a neumožňuje ženám fungovať počas bežných denných činností a starostlivosti o bábätko na 100 percent.

Mnohé trpia diskomfortom

„Preto majú ženy i niekoľko mesiacov po pôrode odstávajúce bruško, trpia inkontinenciou moču či inými formami diskomfortu,“ doplnila. Na rýchlosť rekonvalescencie po pôrode vplýva viacero faktorov. Výrazne zaváži vnímanie vlastného tela, práca s ním, ale aj to, či a ako intenzívne matka športovala pred či počas tehotenstva. Športovkyne majú spravidla rýchlejšiu rekonvalescenciu pre lepšiu vedomú prácu s vlastným telom a svalovú pamäť.

Pri bolestivej menštruácii či pohlavnom styku je veľmi častým problémom hypertonus panvového dna, nesprávny stereotyp dýchania či ťažkosti s jazvami. „Práca s panvovým dnom nie je vždy automatiky spojená len s jeho posilňovaním. Pri zvýšenom napätí tejto svaloviny je nutné ju uvoľňovať. Nie je vhodné, ak je panvové dno stiahnuté, ale ani uvoľnené. Zdravé panvové dno by malo pružiť,“ spresnila. Ženy by ho mali vedieť ovládať i počas bežného života.

Na silné podnety reaguje dno

Ak sa v živote ženy stane niečo naozaj výrazné, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle, reaguje na to jej panvové dno. Ženy totiž veľa vecí v ich život prežívajú skrz ich malú panvu. Aj preto by starostlivosť o ženu mala byť komplexná aj v zmysle medziodborovej spolupráce.

Ak sa pozrieme na nemocničnú, ale i súkromnú terapeutickú sféru, mala by byť prítomná spolupráca gynekológa, pôrodnej asistentky, fyzioterapeuta i psychológa. „Veríme, že tak, ako je naša Fakultná nemocnica Trnava priekopníkom vo fyzioterapii na gynekológii, budeme mať raz dostupnú i spomínanú medziodborovú spoluprácu odborníkov,“ uzavrela Katarína Juranová, PR manažérka FN Trnava.