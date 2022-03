V Žiline sa rozhodlo až po penaltách. Spartak postúpil v Slovnaft Cupe

V semifinále sú okrem Trnavy aj Trenčín, Senica a Slovan Bratislava

ŽILINA. Futbalisti Spartaka Trnava postúpili do semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2021/2022.

V stredajšom štvrťfinále zdolali pod Dubňom domácu MŠK Žilina v rozstrele z 11 m 4:1, keď sa po riadnom hracom čase skončil duel bez gólov. "Šošoni" využili len jeden pokus, hostia všetky štyri.

V pohárovom zápase dostali šancu viacerí hráči z lavičky. Trnava začala aktívne a prvých deviatich minútach si vytvorila zopár šancí, po ktorých sa prebrali aj domáci. Prvú vážnejšiu šancu mal Rusnák, ktorého delovka v 20. min preletela tesne vedľa bránky. Krátko nato vypálil z veľkého uhla Grič a Petráš len s námahou vytesnil loptu pred čiaru. Na opačnej strane vypálil halfvolejom cez Bolajiho Kaprálik, ale prestrelil.

Do druhého polčasu tréner Gašparík vymenil obe krídla a poslal do hry Yusufa s Ivánom. Prvú šancu mali domáci, keď Anang poslal center na Paura, ale jeho strelu trnavský brankár ju chytil. Následne Iván prenikol cez obranu, uvoľnil Olejníka, kotrý našiel voľného Yusufa, ale jeho strele chýbala dôraznosť. Zvyšné minúty priniesli medzišestnástkový futbal, ktorý vyústil až do penaltového rozstrelu, v ktorom Žilina ťahala za kratší koniec. V samom závere sa po strete hlavami zranil aj Tumma.

Žreb semifinále je na programe 18. marca o 10.00 hodine.

MŠK Žilina - FC Spartak Trnava 0:0

TRNAVA: S. Petráš (90. Ľ. Belko) - M. Gono (72. P. Iľko), A. Kaprálik (72. L. Jánošík), J. Paur (80. E. Sukisa Mashike), T. Slebodník, T. Nemčík, B. Anang (80. R. Owusu), D. Ďuriš, A. Kopas, F. Mráz, M. Rusnák.

ŽILINA: D. Takáč - G. Tumma (90. M. Ujlaky), M. Daniel Kozak (46. A. Iván), J. Grič (71. M. Bukata), R. Procházka, M. Čurma, K. Koštrna, S. Olejník (71. M. Ristovski), K. Bolaji Soliu, K. Savvidis, D. Carlos De Azevedo (46. B. Isa Yusuf).

Michal Gašparík, tréner Trnavy: „Od prvej minúty sme hrali aktívne, snažili sme sa v úvode prvého polčasu zobrať držanie lopty, v ktorom je Žilina silná. Haprovala nám koncovka, inak však bol prvý polčas podľa našich plánov. Boli sme nebezpeční, aktívni, pressingom sme súperovi robili problém. V druhom polčase nás Žilina trochu zatlačila, ale najväčšiu šancu zápasu sme mali opäť my. Bamidele musí také príležitosti riešiť lepšie.

Po postupe nám neprekáža, že sme góly v riadnom hracom čase nedali. Pripravovali sme sa aj na penalty a to nám vyšlo. Vždy sú penalty aj o šťastí, dva dni sme sa však na túto možnosť chystali. Včera sme vymysleli na hráčov na tréningu, že sa dostali pod tlak pri ich kopaní. Videli sme na športtesteri, že tep im vyskakoval. Dostali sme tak hráčov dostať pod nápor, v akom boli aj dnes a dnes to zúročili. Chladnokrvne penalty premieňali. Náš brankár Takáč bol zároveň dokonale pripravený, vedeli sme, kam to hráči kopú a vždy to vystihol. Preto sme postúpili."