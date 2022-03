Policajti suplovali sanitku, mužovi zachránili život

Nočná služba sa zmenila na boj o život zraneného muža.

TRNAVA. Celá udalosť sa stala v piatok (11. marec) podvečer. Policajti z Dunajskej Stredy, Attila Menyhárt Adrián Sznovický, boli krátko po šiestej vyslaní ku garážam v Dunajskej Strede.

Podľa oznamovateľky sa v niektorej z nich mal nachádzať muž v ťažkej životnej situácii.

"Policajtom sa s ním najskôr podarilo telefonicky spojiť, no ten po pár slovách hovor ukončil. Popri prehľadávaní okolia garáží sa mu neustále snažili dovolať. Podľa zvonenia sa im nakoniec podarilo určiť garáž, v ktorej by sa muž mohol nachádzať," popísala Zlatica Antalová, krajská hovorkyňa polície.

Po jej otvorení zbadali na zemi ležať zraneného muža v strednom veku. Okamžite mu poskytli prvú pomoc a privolalizáchranku.

Tá už ale prísť nestihla, pretože muž začal strácať vedomie a bolo nevyhnutné ho čo najskôr dostať do starostlivosti lekárov. "Policajti ho preto naložili do služobného auta a urýchlene previezli do nemocnice. Podľa slov lekárov by, bez tohto rýchleho prevozu, muž svojim zraneniam podľahol," doplnila hovorkyňa.

Obom policajtom patrí za ich rýchle a rozvážne konanie veľká vďaka.