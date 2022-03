Do zrkadlovej sály v divadle umiestnia časovú schránku

Zrekonštruovanú zrkadlovú sálu predstaví Trnavčanom Divadlo Jána Palárika (DJP) v sobotu 19. marca.

TRNAVA. Pre záujemcov pripravil župa prehliadky s odborným výkladom, uskutoční sa komorný koncert klasickej hudby a v závere chce pre budúce generácie uložiť časovú schránku s dátami na médiu, ktoré prežije stovky rokov. Informovala o tom PR divadla Lucia Turňová.

Reprezentatívna zrkadlová sála prešla rekonštrukciou v priebehu druhej polovice minulého roka, získala podobu z času svojho vzniku v roku 1907. Zdobí ju vynovená cenná výzdoba stien a stropov, osvetľujú repliky pôvodných lustrov, pribudol znovu nájdený hlavný vstup. Investorom bol zriaďovateľ DJP Trnavský samosprávny kraj.

„DJP pripravilo komentované prehliadky, dejinami divadelnej budovy i Trnavy návštevníkov prevedú kunsthistorik a architekt Peter Hudák a Simona Jurčová zo Západoslovenského múzea,“ uviedla Turňová.

Treba rezerváciu

Uskutočnia sa bezplatne o 13., 14. a 15.00 h, nutná je len rezervácia v pokladnici. Prehliadky spestria žiaci Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu a vo večernom programe vystúpi súbor Solamente Naturali s výberom skladieb z archívov Trnavy. Pre pozvaných hostí je pripravená spomienka v podobe risografiky sály z dielne Risko print kolektívu.

Časová schránka

Počas otvorenia tam umiestnia časovú schránku. „Uvedomili sme si, že vraciame sálu do jej podoby spred vyše sto rokov. Možnože to bude trvať rovnako dlho, kým ju opäť niekto bude rekonštruovať. A preto by sme chceli zanechať svedectvo o dobe, v ktorej sme sálu otvárali my – doby pandémie, vojnového konfliktu, doby, v ktorej veľmi potrebujeme kultúru,“ povedala riaditeľka divadla Zuzana Hekel.