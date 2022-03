Divadlo Jána Palárika ukáže Trnavčanom zrenovovanú Zrkadlovú sálu

Divadlo Jána Palárika v Trnave v sobotu 19. marca verejnosti predstaví zrekonštruovanú Zrkadlovú sálu.

TRNAVA Divadlo Jána Palárika v Trnave v sobotu 19. marca verejnosti predstaví zrekonštruovanú Zrkadlovú sálu. Súčasťou programu budú podľa marketingovej riaditeľky divadla Lucie Turňovej komentované prehliadky, ktoré účastníkov vrátia na prelom 19. a 20. storočia, aj koncert klasickej hudby. Zrkadlová sála získala rekonštrukciou za takmer 550-tisíc eur vzhľad, aký mala v roku 1907. Obnovený bol pôvodný reprezentatívny vstup, cenná výzdoba stien a stropov, pribudli nové lustre, ktoré sú dokonalými replikami pôvodných.

Históriu Trnavy a zvlášť divadelnej budovy počas prehliadok priblížia kunsthistorik a architekt Peter Hudák, ktorý bol vedúcim tímu obnovy Zrkadlovej sály, a Simona Jurčová zo Západoslovenského múzea, autorka viacerých kníh o Trnave a Trnavčanoch.Počas prezentácie Zrkadlovej sály v nej umiestnia časovú schránku s odkazom pre budúce generácie.

„Uvedomili sme si, že vraciame sálu do jej podoby spred vyše sto rokov. Možno to bude trvať rovnako dlho, kým ju bude niekto opäť rekonštruovať. Preto by sme chceli budúcej generácii zanechať svedectvo o dobe, v ktorej sme sálu otvárali my. O dobe pandémie, vojnového konfliktu, o dobe, v ktorej veľmi potrebujeme kultúru,“ povedala Zuzana Hekel, riaditeľka Divadla Jána Palárika.

Prehliadky Zrkadlovej sály budú zadarmo o 13:00, 14:00 a 15:00, treba si však dopredu rezervovať miesto v pokladni. Vo večernom programe zahrá súbor Solamente naturali hudbu z trnavských archívov.

Zrkadlová sála, pôvodne nazvaná Pannonia, bola začiatkom minulého storočia centrom spoločenského života v regióne s najlepšími hotelovými službami široko-ďaleko. Práve vďaka kultúrnym podujatiam sa zachovali viaceré historické fotografie, ktoré veľmi pomohli pre terajšej rekonštrukcii sály.