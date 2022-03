Branislav Baroš chce vrátiť do centra Trnavy autobusy

Doprava a jej riešenia na území mesta sú pre kandidáta na primátora prioritami.

TRNAVA. Doprava a jej riešenia na území mesta Trnava sú prioritami nezávislého kandidáta na primátora Branislava Baroša pred jesennými komunálnymi voľbami do samosprávnych orgánov. Združenie Trnava pre každého, ktorého je lídrom, vo štvrtok predstavilo viaceré svoje vízie a otvorilo aj tému opätovného zavedenia mestskej hromadnej dopravy (MHD) do centra mesta.

„Z výsledkov prieskumu, ktorý sme si vlani dali vypracovať, vyplynulo, že najväčší problém pre Trnavčanov predstavuje práve doprava. V diskusiách sme najmä od seniorov, zdravotne postihnutých či mamičiek s kočíkmi opakovane počuli otázku, prečo MHD obchádza centrum,“ povedal Baroš. MHD má byť podľa jeho slov efektívna, ekonomická a ekologická. Združenie preto prichádza s riešením, vďaka ktorému sa „konečne po rokoch ľudia autobusmi dostanú bližšie k pošte, do centra, do kostolov“. Spočíva v reorganizácii súčasných liniek MHD.

„Navrhujeme zredukovať súčasný počet autobusových liniek približne na polovicu. Komplex MHD v štýle „nastúp vystúp“ bez zdržania zabezpečí prepravu z jednej strany mesta na druhú s maximálnym časom do 30 minút,“ priblížil Baroš. Sledujú tým aj zníženie počtu áut, ktoré na frekventovaných trasách veľmi často stoja v dlhých zápchach.

Ich návrh spočíva v zavedení hlavnej linky po uliciach širšieho centra Hlbokej-Rybníkovej-Hospodárskej-Kollárovej, kde by autobusy jazdili v pravidelných intervaloch. Na ňu by nadväzovali pravidelnými vlastnými linkami jednotlivé časti mesta. „Dobrým vyladením grafikonu tak zabezpečíme maximálne zefektívnenie v rámci celej dopravy,“ uviedol Baroš.

Podľa architekta Róberta Suchého môže byť zavedená linka aj do najužšieho centra mesta, kde teraz absentuje. „Začínala by vstupom z Rybníkovej ulice po Hornopotočnej, smerom k parkovisku za Jednotou a cez Paulínsku by bol výstup z centrálnej mestskej zóny,“ opísal predstavu s tým, že na ňu by nadväzovali spoje z každej mestskej zóny.

Ako dodal, v súčasnosti existujú technologicky vyspelé možnosti vozového parku, teda vhodné veľkosti a typy autobusov s pohonom s dôrazom na ekológiu, ako elektrina, plyn či vodík. Dodal, že všetky druhy dopravy sú rovnako potrebné a zaslúžia si rovnakú mieru pozornosti a investícií. „Lokálne vyzdvihovanie niektorej z nich na úkor inej nie je v súlade s harmonickým rastom a komplikuje ich vzájomnú existenciu,“ konštatoval Suchý.

Preto podľa lídra združenia je ich prioritou „Doprava bez zdržania“. Zdôraznil, že treba využiť všetky dostupné riešenia a zdroje na to, aby sa Trnavčanom minimalizoval čas a prostriedky na presun v rámci mestských zón a tiež na prejazd mestom, ktorého tvar zahŕňa symetrické centrum so symetrickou zónovou zástavbou okolo neho.

Okrem Branislava Baroša oznámil kandidatúru aj súčasný primátor Peter Bročka, právnik Marián Galbavý, obaja ako nezávislí a vo štvrtok avizuje oznámiť kandidatúru Zuzana Bošnáková za KDH.