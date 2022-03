Trnava v úvode nadstavby nečakane zakopla so Sereďou

Spartaku chýbal proti Seredi vykartovaný Škrtel.

TRNAVA. V rámci 1. kola skupiny o titul vo Fortuna lige privítal Spartak Trnava súpera zo Serede, ktorý sa postaral o prekvapenie a zdolal domácich s výsledkom 0:1. Trnava tak predĺžila sériu bez víťazstva na štyri zápasy, naopak Sereď pokračuje vo víťaznom ťažení a vyhrala štvrtý zápas za sebou.

FC Spartak Trnava - ŠKF ORION TIP Sereď 0:1 (0:1)

Spartaku chýbal proti Seredi vykartovaný Škrtel, do zostavy sa však po zranení vrátil Kóša. V úvode bola aktívnejšia Trnava, tlačila sa do súperovej šestnástky prienikmi i centrami. Paradoxne však gólovo udrelo na druhej strane. Odkop Savvidisa zachytil v 15. minúte Mičin, pohotovo vypálil spoza šestnástky a Takáč sa po jeho projektile zhruba z 20 metrov len márne naťahoval.

Vyrovnať mohol Grič, po Kozakovom centri v dobrej pozícii namieril hlavou nad. Vzápätí zachytil rozohrávku Serede Iván, okamžite prihral Ristovskému, ktorého strelu bez prípravy Chudý vyrazil. Po signále z rohového kopu neuspel ani Iván, ktorý trafil bočnú sieť. Ten istý hráč mal o pár momentov neskôr dobrú príležitosť po priťuknutí od Ristovskeho, lenže cieľ netrafil. Trnava pokračovala v nápore, hlavou to skúšali Ristovski, strelou Bukata, Gričovo zakončenie v páde Chudý chytil.

Seredi sa podarilo v úvode druhého polčasu hru vyrovnať. "Andeli" pohrozili po hodine hry, dobrú šancu mal Savvidis, zo vzdušného priestoru gól nedal.

Štandardku z výhodnej pozície následne nevyužil Iván. Sereď mala veľkú príležitosť v 72. minúte, od Ivána sa lopta odrazila pre Yaoa, ktorému však tutovku zmaril Takáč. Neskôr po rohu nenamieril presne Ljubičič. Šanca na vyrovnanie sa črtala Bukatovi, no aj jeho technický pokus skončil mimo bránky. Trnave sa už skórovať nepodarilo, aj preto, že v závere zmaril zakončenie Ristovskému obetavým zákrokom Ljubičič.

Gól: 15. Mičin. Rozhodovali: Ochotnický - Jánošík, Kuba, ŽK: Koštrna - Iglesias, Jureškin, Ljubičič, Popovič, 1662 divákov.

SPARTAK: Trnava: Takáč - Koštrna, Kóša (75. Čurma), Tumma, Mikovič - Savvidis - Iván, Grič (75. Azevedo), Bukata, Kozak (62. Bamidele Yusuf) – Ristovski.

SEREĎ: Chudý - Todoroski (90. Tahrič), Ljubičič, Šulek, Jureškin - Iglesias (81. Popovič), Mičin - A. Fábry (62. Radič), Haša (90. Osmanovič), Košťál (46. Yao) – Morong.

Ohlasy po zápase:

Michal Gašparík (Trnava): „Pre nás bolo kruté, že sme hneď z prvej strely dostali gól. Dovtedy neboli skoro ani na našej polovičke. Nemali sme problém prejsť cez ten obranný val, problém bola finalizácia a to nás sprevádzalo po celý zápas. Nejaké šance sme si vytvorili, mali sme veľa centrovaných lôpt, ale chýbala nám presnosť a efektivita v zakončení. Napriek tomu, že sme tam mali všetkých ofenzívnych hráčov, ktorých v mužstve máme, tak sme sa nedokázali presadiť. Nedostali do toho to svoje ja, že by spravili niečo navyše. V poli sme síce hrali, ale zápas sa rozhoduje v šestnástke a tam sme neboli presní a efektívni.“

Juraj Jarábek (Sereď): „Ja budem stručný. Začína sa vetva o titul, hrá sa o tridsať bodov. Dnes sme po dobrom taktickom výkone vyhrali 1:0 a ideme ďalej.“