Štúdia modernizácie ciest od Holíča k Trnave neukazuje najlepšiu hodnotu za peniaze, tvrdí ÚHP

Na uvedenom cestnom ťahu prejde denne 6 až 12-tisíc vozidiel.

BRATISLAVA. Zo štúdie uskutočniteľnosti modernizácie 80 kilometrov ciest prvej triedy I/51 a I/61 medzi hranicou s Českom pri Holíči a obcou Hrnčiarovce nad Parnou pri Trnave nie je možné identifikovať najlepšiu hodnotu za peniaze. Tvrdí to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) v súvislosti so zverejnenou štúdiou Slovenskej správy ciest (SSC).

Posudzované boli projekty v maximálnej hodnote 535 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), pričom štátni cestári odporúčajú realizovať projekty za 371 mil. eur bez DPH. Na uvedenom cestnom ťahu prejde denne 6 až 12-tisíc vozidiel.

„SSC by mala pôvodnú štúdiu z roku 2017 (zverejnená v januári 2022) aktualizovať, keďže z nej nie je možné povedať, ktoré modernizované úseky prinesú také úspory času, paliva, zvýšenie bezpečnosti a iné prínosy, ktoré by prevýšili ich náklady,“ informoval ÚHP na sociálnej sieti. Cestári by sa podľa nich mali zamerať na obchvaty Holíča a Senice, ktoré spomedzi projektov na I/51 majú podľa cestnej priorizácie najvyššiu prioritu a potenciál byť spoločensky návratné.

„ÚHP odporúča pri hodnotení projektov okolo Trnavy zohľadniť aj možné zlepšenia verejnej dopravy a preskúmať, či niektoré obchvaty nie je možné skrátiť. V prípade, že sa preukáže spoločenská návratnosť niektorých projektov, ich môže ministerstvo dopravy zaradiť do zásobníka rezervných projektov investičného plánu,“ dodali analytici.