Derby gól neprinieslo. Škrtel s Weissom si nič nedarovali

Slovan vyhral základnú časť s osemgólovým náskokom.

BRATISLAVA. V poslednom zápase základnej časti Fortuna ligy vycestoval Spartak Trnava na Tehelné pole k súperovi Slovan Bratislava. Diváci sa gólu nedočkali a v závere si oba tímy z čela tabuľky po remíze 0:0 body podelili. Úradujúci majster si udržal osembodový náskok na čele tabuľky pred druhým Spartakom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Derby na Tehelnom poli bolo bez trnavských divákov, ktorí majú v rámci trestu za posledné udalosti vzájomného zápasu na Štadióne Antona Malatisnkého zákaz. spartakovcov však prišli na zápas vyprevádzať. Nechýbali pokriky, šály či svetlice.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/BmMdumLqYLg

Úvod stretnutia sa pre domácich niesol v oslavnom duchu, keďže tréner Slovana Vladimír Weiss st. odkoučoval 300. zápas v najvyššej slovenskej súťaži, pre kapitána domácich Vasila Božikova to bol jubilejný stý duel vo Fortuna lige.

Spartak zas poukázal na aktuálnu situáciu, ktorá otrásla celým svetom, keď rozvinuli transparent s nápisom "Stop vojne", čím odsúdili vojenský vpád ruskej armády na Ukrajinu.

ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 0:0

V poradí 162. derby Slovana a Trnavy sa pred solídne zaplnenými tribúnami Tehelného poľa začalo zostra, Grič s Kankavom sa dostali dvakrát do súbojového a následne aj slovného stretu. Trnavský stredopoliar už o chvíľu videl žltú kartu po faule kolenom na Božikova. Hostia nedarovali súperovi ani meter ihriska, ich tvrdá hra však narážala na prísny meter rozhodcu, ktorý potrestal žltou kartou aj Škrtela a Koštrnu.

V 11. minúte vyslal prvú strelu na bránu Kankava, jeho pokus z 25 metrov však Takáč vyrazil a Mikovič odkopol do bezpečia. V 17. minúte sa o prekvapujúci moment z priameho kopu pokúsil Weiss, trnavský brankár bol pripravený pri bližšej žrdi. O štyri minúty už bol Takáč prekonaný, po strele Šaponjiča ho zachránila ľavá žrď. Slovanisti mali viac z hry, ale nepodarilo sa im dostať súpera pod súvislý tlak. Bezgólové skóre sa snažil zmeniť aktívny Weiss, ďalekonosným pokusom pred odchodom do šatní však netrafil bránu.

V 49. minúte mal veľkú šancu Green, jeho strela spoza šestnástky tesne minula brvno trnavskej bránky. Spartak sa aj po zmene strán držal defenzívneho systému, ktorý chceli domáci rozleptať kombináciami. Spartak však ich snahu eliminoval bojovnosťou a dobrým napádaním.

V 70. minúte nacvičený signál z rohu zakončil strelou vysoko nad Grič. Po dvojitom striedaní domáci na chvíľu ožili, ale ich snaha bol platonická. Až v 88. minúte sa ocitol v tutovke Weiss, ktorého hlavičku však meter pred bránkovou čiarou odvrátil Škrtel. Slovan dokázal pritlačiť až v úplnom závere, ale vytúžený gól nestrelil. Taktika hostí, ktorí ani raz v zápase nevystrelili na bránu, splnila účel a z Bratislavy si vezú cenný bod.

ŽK: De Marco, Rabiu - Grič, Škrtel, Koštrna, Savvidis, Olejník. Pred 7533 divákmi rozhodovali: Ziemba - Hancko, Bednár.

Slovan: Chovan - Hrnčár, Kašia, Božikov, De Marco - Rabiu, Kankava - Zmrhal (72. Barseghjan), Weiss, Green (72. Čavrič) - Šaponjič

Trnava: Takáč - Koštrna, Škrtel, Tumma, Mikovič - Savvidis - Iván (79. Dyjan Azevedo), Bukata (90.+2 Procházka), Grič, Bamidele (79. Kozak) - Ristovski (89. Olejník)

Hlasy po zápase:

Vladimír Weiss st., tréner Slovana Bratislava: "Myslím si, že pre ľudí to bol výborný zápas. Síce bez gólov, ale s nasadením. Hrali dve najlepšie mužstvá, naša ofenzíva sa dnes nepresadila ako sme chceli, pretože defenzíva súpera bola vynikajúca. Mali sme bližšie ku gólu, ale Trnava výborne bránila. S výkonom som spokojný. Chceli sme vyhrať, ale prístup, nasadenie a chcenie boli v poriadku. Takto by sme chceli hrať stále. Našu hru brzdil aj ťažký terén. Opakujem, na takýto futbal budú chodiť ľudia. Máme osembodový náskok a verím, že aj kvalitu na to, aby sme to v nadstavbovej skupine zvládli."

Michal Gašparík, tréner Spartaka Trnava: "Nedá mi to, ale musím začať tým, ako sa tu ľudia správali k Martinovi Škrtelovi. Toľko invektív na jeho rodinu, ktoré si vypočul, to je extrém. Išli sme do Bratislavy s cieľom vyhrať, ale Slovan ukázal kvalitu. Proti nám hrá inak ako proti iným mužstvám v lige. My sme sa do šancí dostať nevedeli, aj preto bod berieme."

Sumáre záverečného 22. kola základnej časti Fortuna ligy:

AS Trenčín - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2 (1:1)

Góly: 5. a 63. Azango - 41. Pinte, 82. Švec.



MFK Zemplín Michalovce - FK Senica 0:1 (0:1)

Gól: 13. Niarchos (z 11 m). ŽK: Tosevski - Niarchos, Halabrín, Totka, Masulovič.

MFK Ružomberok – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:0 (0:0)

Gól: 54. Lichý.

ŠKF ORION TIP Sereď – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:1 (0:1)

Góly: 90.+2 Jureškin (z 11 m), 90.+4 Radič - 10. Suľa.

FC DAC 1904 Dunajská Streda – MŠK Žilina 3:1 (1:0)

Góly: 3., 68. a 83. Krstovič – 48. Rusnák.

ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 0:0

Tabuľka:

1. Slovan Bratislava 22 16 5 1 52:16 53

2. Trnava 22 13 6 3 29:12 45

3. Ružomberok 22 11 8 3 39:17 41

4. Dunajská Streda 22 10 6 6 28:23 36

5. Sereď 22 9 5 8 28:28 32

6. Žilina 22 8 6 8 34:33 30



7. Senica 22 7 6 9 21:32 27

8. Trenčín 22 6 7 9 32:33 25

9. Michalovce 22 7 2 13 20:31 23

10. Liptovský Mikuláš 22 5 6 11 27:43 21

11. Zlaté Moravce 22 4 7 11 22:36 19

12. Pohronie 22 2 4 16 19:47 10

Program 1. kola nadstavbovej časti (4.-6. marca):

skupina o titul

MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava

MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda

FC Spartak Trnava - ŠKF ORION TIP Sereď

skupina o udržanie sa

MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FK Senica