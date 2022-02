Spartak Trnava vycestoval na derby. Odprevádzali ho fanúšikovia

Zápas bude bez divákov Trnavy.

TRNAVA. Posledné stretnutie Spartaka Trnava so Slovanom Bratislava na Štadióne Antona Malatinského sa nedohralo. kvôli výtržnostiam chuligánov priamo na hracej ploche. Dnes privíta Slovan Trnavu na Tehelnom poli.

Na štadióne môže byť polovica kapacity, čiže maximum je 11 250 fanúšikov. A bude bez Trnavy, keďže fanúšikovia majú trest - zákaz vstupu.

Trnavčanov však prišli pred cestou na náročné derby do Bratislavy vyprevadiť fanúšikovia. Nechýbali šály, pokriky aj svetlice.

„My sa na zápas tešíme, aj vzhľadom na to, čo sa stalo na našom štadióne. Verím, že to bude kvalitný, aj keď náročný zápas," povedal pre klubový web tréner Michal Gašparík, ktorý sa včera stal aj čerstvým otcom.

"Myslím, že sme v dobrej forme. Prvý zápas s Dunajskou Stredou sme mali 22 striel, hrali sme ofenzívne, len nám to tam nepadalo. Druhý zápas už nebola taký, ale stane sa aj to, že hráte doma 0:0. Slovan dáva góly, ale proti nám to bude mať isto ťažšie ako v predchádzajúcich zápasoch a určite to nebudú gólové hody z ich strany," dodal tréner.

Zápas ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava je na programe o 17.00 hodine. Odvysiela ho aj televízia Dajto.