Od budúceho týždňa pribudne rezidentská zóna na Spartakovskej ulici

Od 1. marca pribudne v Trnave druhá rezidentská zóna s platením parkovaním.

TRNAVA. Od 1. marca pribudne v Trnave druhá rezidentská zóna s platením parkovaním. Na Spartakovskej ulici s obytnými blokmi a 600 bytmi budú mať majitelia vozidiel s parkovacími kartami zvýhodnené státie. Ostatní parkujúci budú platiť podľa platnej taxy, informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová. Mesto v uplynulých dňoch vyznačovalo nanovo parkovacie miesta.

Rezidenti budú mať k dispozícii aj 48 hodín voľného parkovania ročne pre svoje návštevy. Parkovaciu kartu pre rezidentov poskytuje mesto za jedno euro pri prvom aute v domácnosti, pri druhom je to 99 eur. „Zóna s názvom R2 bude spoplatnená nonstop, pretože Spartakovská býva zaťažená parkujúcimi vozidlami v dennom i nočnom čase počas celého týždňa,“ informovala hovorkyňa. Mesto si od zavedenia rezidentského parkovania sľubuje uvoľnenie parkovísk, ktoré v lokalite zapĺňajú do značnej miery vodiči, ktorí dochádzajú do mesta za prácou.

Do zóny sú zaradené aj miesta pri zimnom štadióne a na parkovisku pred supermarketom Billa, v tejto časti sa so spoplatnením počíta podľa Majtánovej o niečo neskôr.