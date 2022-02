VÝZVA: Deti má stále v Kyjeve. Tana hľadá dobrovoľníka pre ich záchranu

Ukrajinka Tana pracujúca v Trnave potrebuje pomoc s transportom jej detí z Kyjeva. Hľadá aj miesto pre ich ubytovanie.

TRNAVA. Ukrajinka Tana žije momentálne v Trnave a žiada o pomoc. Jej deti aktuálne nemôžu opustiť Kyjev.

"Keby som mala auto, išla by som si po ne sama. A teraz snívam o statočnom mužovi, cudzincovi, nie z Ukrajiny, aby mohol ísť so mnou do Kyjeva a vyzdvihnúť moje deti," hovorí o svojej situácii Tana.

Samotných Ukrajincov totiž teraz mobilizujú a nepustia za hranice. Prezident Volodymyr Zelenskyj už podpísal dekrét o všeobecnej mobilizácii. V platnosti bude 90 dní. Opustiť krajinu tak bude pre občanov Ukrajiny trestným činom. Tamojšia armáda v piatok na Twitteri vyzvala všetkých civilistov aj bez ohľadu na vek, aby sa k bojom proti ruským jednotkám pripojili.

Tana má aj ďalší problém. Keď príde s deťmi do bezpečia, nemá pre nich bývanie. Žije v ubytovni v Trnave, ale s celou rodinou sa tam nezmestia. Prosí o pomoc tých, ktorí by jej vedeli poskytnúť ubytovanie pre štyroch ľudí v Trnave alebo Seredi.

Kto by chcel pomôcť, Tanu môžete kontaktovať na mobilné číslo 0919 453 934. Uverejnili sme ho s jej súhlasom. Prosíme o ohľaduplnosť s narábaním s údajmi. Ďakujeme.