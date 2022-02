Polícia riešila rokordný počet priestupkov

Minulý týždeň pri dvoch nehodách vyhasli až tri životy.

TRNAVA. O začiatku roka na cestách kraja došlo až k šiestim dopravným nehodám, pri ktorých zahynulo osem osôb. Polícia preto nepoľavuje a aj naďalej vykonáva zvýšené kontroly dodržiavania pravidiel v doprave.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Otvorenie podjazdu pod D1 pri Zelenči zatiaľ ministerstvo nezvažuje Čítajte

Článok pokračuje pod video reklamou

Policajti počas uplynulého týždňa odhalili v rámci zvýšeného výkonu zatiaľ najviac priestupkov, a to celkovo 1307. Najhoršia situácia bola v okrese Dunajská Streda, kde zaznamenali najvyšší počet previnilcov (324). Z toho 1210 osobám uložili blokovú pokutu, 68 osôb napomenuli, 29 osôb riešili v správnom konaní a osem osôb sa dopustilo trestného činu.

Najčastejšie prekročili rýchlosť

Podľa policajnej hovorkyne Márii Linkešovej policajti riešili blokovou pokutou 1167 vodičov, 21 cyklistov a až 22 chodcov. Najčastejším priestupkom bolo opäť nedodržanie maximálnej povolenej rýchlosti, za ktorú dostalo pokutu 467 vodičov.

Viac ako sto ľudí (128) riskovalo svoje zdravie a životy tým, že neboli riadne pripútaní a 71 vodičov policajti pokutovali za používanie telefónu za volantom.

Technický stav vozidla nemalo v poriadku 61 priestupcov a bez správneho osvetlenia jazdilo 32 osôb.

Deviati vodiči nedali prednosť v jazde, šiesti zas nesprávne predchádzali.

Policajné hliadky zadržali celkovo 26 vodičských preukazov, štyri osvedčenia o evidencii vozidla a v jednom prípade aj tabuľky s evidenčným číslom.

Viac ako promile

Policajti preverili aj alkohol za volantom. "30 účastníkov premávky sa na cesty vybralo pod vplyvom alkoholu. 16 z nich boli nemotoroví účastníci premávky a siedmi vodiči pri kontrole nafúkali viac ako jedno promile. 14 vodičom sme za alkohol v dychu zadržali vodičský preukaz," zhrnula hovorkyňa.

Polícia neustále apeluje na vodičo, ale aj cyklistov a chodcov, aby sa na cestách správali zodpovedne. "No napriek tomu sa stále nájdu takí, ktorí hazardujú so svojimi životmi a životmi ostatných. Bilancia tragických nehôd hovorí jasne. Jazdite preto opatrne, plne sa venujte vedeniu vozidla, dodržiavajte predpisy a nikdy nesadajte za volant opití. Chodci a cyklisti, dávajte si pozor a nepodceňujte význam reflexných prvkov. Na cestu vchádzajte len vtedy, ak je to pre vás skutočne bezpečné," uzavrela Linkešová.