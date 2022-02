Krajské cesty kvária tragické nehody, tri osoby zomreli počas víkendu

Od začiatku roka zomrelo na cestách Trnavského kraja už desať osôb.

TRNAVA. Polícia informuje o troch vyhasnutých životoch počas uplnulého víkendu. V sobotu (19. február) večer došlo v okrese Dunajská Streda k tragickej nehode, pri ktorej prišiel o život vodič osobného auta.

Dopravní policajti zo Senice zároveň informovali, že dvaja chodci, ktorí boli účastníkmi nehody z 15. februára, na následky zranení zomreli cez víkend v nemocnici.

Náraz do stromu neprežil

Príčiny tragickej nehody 52 ročného muža z Komárna, ktorý havaroval medzi obcami Dolný Štál a Okoč, polícia vyšetruje. Vodič nezvládol zatiaľ z nezistených príčin riadenie, zišiel mimo cestu a narazil do stromu. Aj napriek snahe záchranárov svoj boj o život prehral.

Vyšetruje sa aj nehoda, pri ktorej auto zrazilo dvoch chodcov. "38 ročný vodič na aute VW Sharan narazil do dvoch chodcov s invalidným vozíkom. Nehoda sa stala mimo obce, na neosvetlenej ceste III. triedy, v smere od Moravského sv. Jána na hraničný priechod s Rakúskom. Vodič mal do chodcov, na kraji cesty, naraziť pravou časťou auta práve v momente, keď oproti nemu malo ísť iné vozidlo," informovala Mária Linkešová, krajská hovorkyňa polície.

Chodec nafúkal

Vodiča podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. "Starší z chodcov, 57 ročný muž, policajtom nafúkal viac ako 3 promile. Druhému, 44 ročnému mužovi bola, za účelom zistenia množstva alkoholu v jeho organizme, odobratá krv. Obaja chodci utrpeli pri zrážke viaceré poranenia, s ktorými ich previezli do nemocnice," doplnila Linkešová. Obaja cez víkend v nemocnici zomreli.

"Polícia apeluje na chodcov, aby boli najmä mimo obce obzvlášť opatrní a nepodceňovali význam reflexných prvkov. Vodičov upozorňujeme, aby sa vždy plne venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu na ceste a aj uprostred noci očakávali neočakávané," povedala hovorkyňa.

Minulý štvrtok (17. február)sa stala tragická nehoda na R1, pri ktorej prišli o život ďalšie dve osoby. Zrazili sa tam dve autá s kamiónom.

Nestihol už zareagovať

"62 ročný vodič na aute Ford Focus sa mal, podľa prvotných informácií, po predchádzaní zaradiť pred nákladné auto. Potom mal, z doposiaľ nezistených príčin, začať brzdiť. 29 ročný kamionista nestihol zareagovať a zozadu do auta narazil. To po náraze odhodilo do rýchlejšieho pruhu, priamo do jazdnej dráhy terénneho auta Chevrolet Colorado," informuje polícia.

Pri nehode zahynul 53 ročný spolujazdec z Fordu. Jeho vodiča záchranári vrtuľníkom transportovali do nemocnice. Tam, žiaľ, svojim zraneniam podľahol. 46 ročný vodič terénneho auta a ani kamionista sa pri nehode nezranili.

"Dôrazne žiadame vodičov, aby za volantom zbytočne neriskovali, jazdu prispôsobili situácii na ceste a najmä svojim schopnostiam," uzavrela Linkešová.