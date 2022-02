Desivá bilancia, od začiatku roka zomrelo na cestách už sedem osôb

Včerajšiu nehodu pri Vlčkovciach neprežili dve osoby.

TRNAVA. Trnavská polícia nás informovala, že od začiatku roka zaevidovala v kraji päť dopravných nehôd, pri ktorých zomrelo sedem osôb. V porovnaní s minulým rokom ide o 100 percentný nárast.

Včera (17. február) popoludní sa stala nehoda na diaľnici R1, pri obci Vlčkovce. Zrazili sa tam dve autá s kamiónom. Dve osoby neprežili.

"62 ročný vodič na aute Ford Focus sa mal, podľa prvotných informácií, po predchádzaní zaradiť pred nákladné auto. Potom mal, z doposiaľ nezistených príčin, začať brzdiť. 29 ročný kamionista nestihol zareagovať a zozadu do auta narazil. To po náraze odhodilo do rýchlejšieho pruhu, priamo do jazdnej dráhy terénneho auta Chevrolet Colorado," informuje polícia.

Pri nehode zahynul 53 ročný spolujazdec z Fordu. Jeho vodiča záchranári vrtuľníkom transportovali do nemocnice. Tam, žiaľ, svojim zraneniam podľahol. 46 ročný vodič terénneho auta a ani kamionista sa pri nehode nezranili.

Polícia okolnosti tejto tragickej nehody naďalej intenzívne vyšetruje.

"Apelujeme na všetkých vodičov, aby sa na jazdu plne sústredili a skutočne sa venovali iba vedeniu vozidla. Sledujte situáciu na ceste a snažte sa predvídať," povedala Zlatica Antalová, krajská hovorkyňa polície.