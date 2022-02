Polícia pátrala po staršej žene. Našla ju v ohrození života

Ležala v bezvedomí pri rybníku.

PIEŠŤANY. Piešťanská polícia má za sebou úspešnú pátraciu akciu, pri ktorej sa im podarilo zachrániť staršiu pani v poslednej chvíli.

V noci, z nedele na pondelok, obdržala polícia oznámenie o nezvestnej staršej pani z okresu Piešťany. Do terénu boli vyslané hliadky, ktoré po žene pátrali.

Pri prehľadávaní okolia miestneho rybníka zbadali na brehu osobu, ktorú bola čiastočne ponorená vo vode a vôbec sa nehýbala.

"Ženu v bezvedomí rýchlo vytiahli na breh a snažili sa ju zahriať. Až do príchodu záchranárov jej, podľa pokynov operátorky tiesňovej linky, poskytovali predlekársku prvú pomoc. Policajti pomohli privolanej RZP položiť staršiu pani na záchranársky vak a preniesť do sanitky. Tá ju potom bezpečne previezla do nemocnice," informovala trnavská krajská polícia.