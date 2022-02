Bývalú základnú školu na sídlisku v Piešťanoch začnú v pondelok búrať

Mesto Piešťany začína v pondelok s búraním budovy bývalej základnej školy na Sídlisku Adama Trajana.

PIEŠŤANY. Mesto Piešťany začína v pondelok s búraním budovy bývalej základnej školy na Sídlisku Adama Trajana. Samospráve sa napriek viacerým pokusom nepodarilo nájsť využitie pre tento svoj objekt, úspešný nebol ani pokus o predaj. O začatí búracích prác informoval Martin Ričány z Mestského úradu v Piešťanoch.

Škola bola v budove otvorená 3. septembra 1990, vtedy do nej nastúpilo 617 žiakov, k dispozícii mali 21 tried. Pre nízky počet žiakov rozhodlo v roku 2004 mestské zastupiteľstvo o jej zrušení, následne bola ministerstvom školstva k 30. júnu 2004 vyradená zo siete škôl. Mesto Piešťany sa v nasledujúcich rokoch pokúšalo objekt predať, prenajať alebo nájsť preň iné zmysluplné využitie, to sa však nepodarilo.

Medzitým bola budova dlhé roky terčom vandalizmu, bezdomovcov, požiarov a krádeží. Pre hrajúce sa deti, ktoré opustený objekt lákal, sa bývalá 8. základná škola v Piešťanoch stávala nebezpečná. V roku 2014 poslanci Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch rozhodli o tom, že ak sa opätovný predaj budovy nepodarí, budú nasledovať búracie práce. Vlani vo verejnom obstarávaní radnica vybrala firmu, ktorá by mala budovu za približne 90-tisíc eur do troch mesiacov zlikvidovať.