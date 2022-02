Peši cez Trnavu do Santiaga. Svätojakubskú cestu na Slovensku inicioval Kolumbijčan

Jedna z najpopulárnejších pútí na svete má značenú trasu aj u nás.

TRNAVA. Do španielskeho mesta Santiago de Compostela vedie mnoho značených Svätojakubských ciest. Chodí sa do katedrály, aj k moru. Púť ale možno prejsť na ktoromkoľvek úseku a podľa svojich schopností.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Báli sme sa, či to zvládneme, ale nedávali sme si to ako povinnosť. Keď sme sa však vrátili, pociťovali sme šťastie a energiu,“ hovorí Cástor Sánchez o jednej zo svojich úplne prvých pútí. Išiel ju približne mesiac a prešiel takmer 800 kilometrov.

Ďalej sa dočítate podľa čoho vyznačili slovenskú trasu púte

kde sa dajú zohnať mapy a čo všetko je v nich vyznačené

kam sa dá po Svätojakubskej ceste dostať

akú pamiatku získa poctivý pútnik

ako inak než peši sa dá púť absolvovať

Vtedy si pomyslel, že by to mal skúsiť každý. Kolumbijčan založil na Slovensku občianske združenie, aby spolu s ostatnými členmi zaznačili trasu Svätojakubskej cesty aj u nás. Ide o známu púť, ktorej značenie sa už rozšírilo do všetkých kútov Európy.

„Chôdza je modlitba nohami“

„Je veľmi veľa ľudí chodiacich do Santiaga z rovnakých dôvodov, ako do Lúrd či Fatimy. Táto púť je iná tým, že po jej trase chodia nielen hlboko veriaci ľudia, kresťania, ale ktokoľvek a nielen z náboženských dôvodov.“ Svätojakubskú púť podľa Sáncheza krajiny čoraz viac podporujú a majú častokrát aj tri trasy cesty.