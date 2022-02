Trnavský kraj cez víkend očkovať nebude

Vo veľkokapacitných centrách zaznamenali znížený záujem o očkovanie.

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) zaznamenáva od začiatku tohto roka vo svojich veľkokapacitných očkovacích centrách (VKOC) v Dunajskej Strede, Skalici a v Trnave výrazné zníženie záujmu o očkovanie, najmä o prvé dávky vakcín. Z tohto dôvodu nebude ani počas nadchádzajúceho víkendu v nich očkovať, informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie Úradu TTSK Natália Petkáčová.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Momentálne nemáme v čakárni na očkovanie zaregistrovaný dostatočný počet záujemcov. O prípadnom očkovaní v ďalších týždňoch budeme informovať na našej webovej stránke a na sociálnych sieťach,“ uviedla Petkáčová.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Pandémia prehĺbila nenávistné prejavy na internete, upozorňujú pedagógovia Čítajte

V posledných týždňoch TTSK v Dunajskej Strede, Skalici a v Trnave očkoval prevažne deti vo veku od 5 do 11 rokov. „Dospelým záujemcom sme aplikovali posilňujúcu tretiu dávku. Počas víkendu 5. a 6. februára sme podali 747 dávok vakcín, z toho bolo 380 vakcín pre deti od 5 do 11 rokov vrátane. Posledný januárový víkend bolo zaočkovaných 1544 ľudí, z toho 916 vakcín bolo podaných deťom vo veku od 5 do 11 rokov vrátane. V sobotu 22. januára sme podali 1510 dávok vakcín,“ doplnila Petkáčová.

Prioritou budú nemocnice

Priebehom očkovania vo VKOC TTSK sa na stredajšom zasadnutí zaoberali aj poslanci krajského zastupiteľstva. Podľa predloženej správy TTSK podal od 20. februára 2021 do 7. februára 2022 celkovo 373.688 dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19, z toho 339.976 vo VKOC. Výjazdová očkovacia služba (VOS) podala 33.712 vakcín. TTSK vďaka týmto aktivitám prispel k zaočkovanosti viac ako 56 percent obyvateľov kraja, pričom v prípade obyvateľov starších ako 50 rokov to bolo ku koncu roka až 72 percent.

Cieľom Ministerstva zdravotníctva SR je utlmiť očkovanie, ktoré majú na starosti samosprávne kraje a prioritne sa bude očkovať vo vakcinačných centrách nemocníc. Úmysel uzatvoriť VKOC TTSK ku koncu februára naznačil na zastupiteľstve aj predseda TTSK Jozef Viskupič.