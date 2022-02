V Trnave pod hradbami bude replika obliehacieho stroja. Projekt podporí kraj

Dotáciu zo samosprávy dostali viaceré zaujímavé projekty.

TRNAVA. Umiestnenie repliky obliehacieho zariadenia v blízkosti stredovekých hradieb mesta Trnava na Hlbokej ulici patrí k 17 projektom, ktoré pre rok 2022 dostanú finančnú podporu Trnavského samosprávneho kraja.

O rozdelení celkovej sumy 500.000 eur na dotácie rozhodli krajskí poslanci na svojom stredajšom zasadnutí, celkovo bolo na výzvu na podporu regionálneho rozvoja doručených 52 žiadostí o dotáciu.

Na konečnej podobe budú pracovať

Projekt k trnavským hradbám predložila Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism.

„Bol podaný v nadväznosti na aktivity mesta na obnovu, zachovanie a sprístupnenie častí trnavských hradieb ako jedinečného fortifikačného systému európskeho významu,“ uviedol zastupujúci výkonný riaditeľ organizácie Alexander Prostinák.

V tomto roku by podľa jeho vyjadrenia pre TASR mala byť v lokalite pod hradbami dočasne inštalovaná verná kópia zariadenia, aké mohli používať vojská, snažiace sa dobiť Trnavu v uplynulých storočiach.

„Konečná podoba, finálna lokácia, materiál i rozmer budú predmetom odbornej spolupráce a komunikácie s relevantnými osobnosťami a inštitúciami,“ uviedol Prostinák.

Aj ďalšie podporené projekty

K ďalším podporeným projektom TTSK patrí vybudovanie zázemia pre návštevníkov národnej kultúrnej pamiatky Kačenáreň v Kopčanoch pri Holíči v blízkosti najstaršieho kostolíka sv. Margity Antiochijskej, obnova kuchyne v etnografickom múzeu v Krakovanoch pri Piešťanoch, vybudovanie nového lanového parku v rekreačnej oblasti Gazárka pri Šaštíne-Strážach.

Dotáciu získal aj projekt prezentácie architektúry Domu umenia v Piešťanoch, ktorý navrhol architekt Ferdinand Milučký a ktorý patrí medzi špičkové slovenské povojnové stavby a ku kultúrnemu dedičstvu TTSK.

V rekreačnej oblasti Gazárka pri Šaštíne-Strážach vybudujú lanový park (zdroj: TASR)

Cech vinohradníkov Hlohovecka uspel s projektom Náučný chodník vinohradmi, v Tomášikove pri Galante sa vďaka prideleným financiám pustia do obnovenia poľovníckeho salóna v kaštieli Esterházyovcov a v Dolnej Krupej pri Trnave chcú začať s revitalizáciou pôvodnej časti lesoparku s jedlými gaštanmi, ktorý býval podľa dochovaných dobových katastrálnych máp v prepojení s kaštieľskym parkom a dedinou.

„Táto schéma by mala byť miliónovú kapacitu,“ konštatoval počas rokovania predseda TTSK Jozef Viskupič. Dotačná schéma je, ako uviedol, dieťaťom aktuálneho volebného obdobia, kraj vynaložil na proporčnú podporu projektov regionálneho rozvoja už jeden a pol milióna eur. „Ak by bolo viac prostriedkov, dokázali by sme podporiť viac životaschopných projektov,“ dodal.