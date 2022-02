Obnova mosta v Hlohovci sa rozbehla, obmedzenia budú až po sviatkoch

Dlhoočakávaná rekonštrukcia mosta v Hlohovci sa oficiálne dnes začala, s uzávierkou treba rátať už po Veľkej noci.

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj dnes (9. február) odovzdal stavenisko zhotoviteľovi rekonštrukcie mosta cez Váh v Hlohovci.

Obnova za približne 5,4 milióna eur bude realizovať združenie dodávateľov SMS – Kovo-Sklo Hlohovec. Rekonštrukcia ráta aj s dopravnými obmedzeniami, nasledujúce dva mesiace bude však most prejazdný. Dopravu plánujú vylúčiť od 20. apríla, trvať by mali pol roka.

Obmedzenia pre peších v máji

V máji plánujú most uzavrieť aj pre peších. Počas dopravnej uzávery 343-metrového mosta bude k dispozícii šesť obchádzkových trás, ktoré pripravil dopravný inžinier. Posilnená bude aj vlaková doprava a na ňu nadväzujúca prímestská autobusová doprava. Župa v spolupráci s mestom pripravuje aj záchytné parkoviská na oboch brehoch Váhu.

„Prvé práce budú prebiehať od polovice februára na spodnej konštrukcii mosta, pričom neovplyvnia premávku po moste. Počas dopravnej uzávery po Veľkej noci budú prebiehať technicky najnáročnejšie práce v rámci celého projektu. Preto musíme most na šesť mesiacov uzatvoriť a vylúčiť z neho automobilovú aj autobusovú dopravu. Počas troch májových týždňov nebude možné prejsť po moste ani pešo. Urobíme všetko preto, aby práce išli plynulo a za dodržania všetkých termínov, ku ktorým sme sa zaviazali,“ povedal vedúci projektu zo spoločnosti SMS a. s., David Čáp.

Obnova mosta patrila k jedným z predvolebných sľubov župana Jozefa Viskupiča. Mnohí neprajníci by to mohli označiť za premyslený ťah, že sa s obnovou mosta začína práve pred blížiacimi sa voľbami do orgánov VÚC. Župan na to ešte v septembri reagoval, slovami, že on to vzhľadom na slovenské pomery považuje za malý zázrak, že za 3,5 roka sa podarilo dostať až k realizácii obnovy.

"Dlhé roky pred nami sa totiž s mostom nič nerobilo. Je mi jedno, kto bude strihať pásku, most bude hotový a to je prím,“ reagoval pred niekoľkými mesiacmi župan.

Obnovu označil za nevyhnutnú. "Veľa sa hovorí o dopravných obmedzeniach, ktoré dočasne znížia komfort života Hlohovčanov. Komplexná rekonštrukcia mosta po 40 rokoch je však nevyhnutná s ohľadom na bezpečnosť a jeho dlhodobú bezproblémovú prevádzkyschopnosť,“ zhrnul Viskupič.

Pýtajte sa na webstránke

Všetky podrobnosti o harmonograme prác, obchádzkových trasách a možnostiach cestovania verejnou dopravou sú zverejnené na www.hlohoveckymost.sk, ktorú župa zriadila práve pre tento účel.

Most cez Váh v Hlohovci bol postavený ešte v 60. rokoch, od začiatku 80. rokov ho iba udržiavali bez vážnejších zásahov. Obnova asfaltu v roku 2006 nevyriešila problém s jeho poškodenou konštrukciou.

V roku 2018 diagnostika odhalila veľmi zlý technický stav mosta (6. zo 7. stupňov). Aby sa tento stav ďalej nezhoršoval, v auguste 2019 vylúčili z neho nákladnú dopravu nad 12 ton.

"Ak by župa nekonala a stav mosta by sa stal havarijným, museli by sme prijať ďalšie obmedzujúce opatrenia a nedalo sa vylúčiť jeho kompletné uzatvorenie," píše sa v tlačovej správe TTSK.

Účelom rekonštrukcie je modernizácia konštrukcie mosta, ktorá výrazne predĺži jeho životnosť. Navyše, ráta sa s jeho rozšírením, po oboch stranách budú chodníky a cyklochodníky. Pribudne aj nové osvetlenie.

„Bude to náročné obdobie, no v spolupráci so župou finalizujeme riešenia na zvládnutie dopravnej situácie v meste. Som rád, že sa most po dlhých desaťročiach opraví. Bonusom k zvýšeniu bezpečnosti budú nové chodníky a cyklotrasy,“ vyjadril sa primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár.

Trnavská župa spravuje celkovo 383 mostov na cestách II. a III. triedy.