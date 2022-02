Primátor Bročka sa na rozdiel od Valla a Hattasa nechystá založiť politickú stranu

Primátor Trnavy Peter Bročka potvrdil, že sa na rozdiel od svojich kolegov z Bratislavy a Nitry nechystá zakladať vlastnú politickú stranu.

TRNAVA. Primátor Trnavy Peter Bročka pre agentúru SITA potvrdil, že sa na rozdiel od svojich kolegov z Bratislavy a Nitry nechystá zakladať vlastnú politickú stranu.

Už začiatkom roka Bročka potvrdil, že v tohtoročných komunálnych voľbách sa bude o hlasy voličov uchádzať ako nezávislý kandidát, o podporu politických strán nemá záujem. Peter Bročka sa ako nezávislý kandidát stal prvýkrát primátorom Trnavy v roku 2014. O štyri roky opäť ako nezávislý víťazstvo v komunálnych voľbách zopakoval.

Pre snahu primátora Bratislavy Matúša Valla o založenie politickej strany Team Bratislava má Bročka pochopenie, pre podobnú iniciatívu primátora Nitry Mareka Hattasa už nie. Nepozdáva sa mu, že Hattas sa stal primátorom ako nezávislý kandidát, krátko nato sa spojil s politickou stranou, na kandidátke ktorej sa dostal do parlamentu, a teraz zakladá vlastnú stranu a „kamufluje to" spoluprácou s krajom. „Primátor, ktorý to myslí so svojim mestom vážne, nemá čo robiť v parlamente,“ vyhlásil Bročka.

Vallo už začal s prípravným výborom zber podpisov potrebných pre vznik strany Team Bratislava. Má ísť o mestskú stranu s ambíciou kandidovať len v komunálnych voľbách. Krátko po ňom oznámil začiatok zberu podpisov aj Hattas, ktorý zakladá stranu Tím Kraj Nitra. Má ísť o krajskú platformu pre spájanie „aktivistov, odborníkov a šikovných ľudí“. Ako dôvod uviedol aj zmenu volebného zákona, ktorá neumožňuje kandidovať pod hlavičkou rôznych zoskupení, ako to bolo v roku 2018.