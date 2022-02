Auto v Trnave zrazilo na priechode 10 ročného chlapca

Nehoda sa stala na priechode pre chodcov, chlapca okamžite previezli do nemocnice.

TRNAVA. Policajti včera (2. február) popoludní riešili nehodu s účasťou maloletého 10 ročného chlapca. Malý Trnavčan prechádzal po priechode pre chodcov v blízkosti križovatky T. Vansovej, Poľnej a Ovocnej.

"58 ročná žena si pravdepodobne chlapca nevšimla a došlo k nárazu. Auto Toyota Rav4 narazilo dieťaťu do spodnej časti tela, spadlo na kapotu a náraz ho odhodil do protismernej časti cesty. So zraneniami hlavy ho previezli záchranári do trnavskej nemocnice," informovala Mária Linkešová, krajská hovorkyňa polície.

Policajti podrobili vodičku dychovej skúške na alkohol, tá dopadla negatívna. Vzhľadom na okolnosti nehody jej policajti na mieste zadržali vodičský preukaz a ďalšiu jazdu jej zakázali. Okolnosti a presné príčiny sa naďalej vyšetrujú. Právna kvalifikácia bude stanovená aj na základe lekárskej správy dieťaťa.

"Upozorňujeme vodičov, aby v blízkosti priechodov pre chodcov zvýšili opatrnosť, spomalili a predvídali. Hoci v prípade detí môže prísť k náhlemu vstupu na cestu, dieťa do 10 rokov nemá dostatočné skúsenosti, aby na základe vzdialenosti vedelo vyhodnotiť bezpečnosť celej situácie a následky," vystríha Linkešová.

Zároveň apeluje na rodičov, aby deti od útleho veku oboznamovali so základnými pravidlami v cestnej premávke.